Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 2 gennaio: Cagliari-Milan e il derby di Eurolega

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi con calcio, basket e calcio a 5 in diretta sui principali canali pay-tv.

Il palinsesto sportivo di oggi propone un ricco ventaglio di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket e calcio a 5 maschile. A partire dal primo pomeriggio, i tifosi di basket potranno seguire le partite di Eurocup ed Eurolega, con sfide decisamente interessanti come Neptunas Klaipeda-Reyer Venezia e il derby italiano Virtus Bologna-Olimpia Milano. La sera sarà invece dominata dagli incontri di calcio, con un’ampia offerta di partite tra cui spicca la sfida della Serie A Cagliari-Milan, trasmessa su più canali pay-tv per soddisfare tutti i palati calcistici.

Senza dimenticare poi il calcio a 5 maschile, che alle 20:30 vedrà la gara tra Sala Consilina e Mantova in diretta su Sky Sport Max. In un panorama televisivo dominato da Sky, Dazn e relativi canali tematici, la giornata odierna promette di catturare l’attenzione degli appassionati, offrendo una varietà di eventi dall’elevato tasso agonistico e spettacolare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

17:00 Eurocup: Neptunas Klaipeda-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Eurocup: Neptunas Klaipeda-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 20:15 Eurolega: Panathinaikos Aktor-Olympiacos (Sky Sport Arena)

Eurolega: Panathinaikos Aktor-Olympiacos (Sky Sport Arena) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Calcio

20:45 Ligue 1: Tolosa-Lens (Sky Sport Mix)

Ligue 1: Tolosa-Lens (Sky Sport Mix) 20:45 Serie A: Cagliari-Milan (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: Sala Consilina-Mantova (Sky Sport Max)