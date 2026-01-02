Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 2 gennaio: Cagliari-Milan e il derby di Eurolega

Il palinsesto sportivo di oggi propone un ricco ventaglio di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket e calcio a 5 maschile. A partire dal primo pomeriggio, i tifosi di basket potranno seguire le partite di Eurocup ed Eurolega, con sfide decisamente interessanti come Neptunas Klaipeda-Reyer Venezia e il derby italiano Virtus Bologna-Olimpia Milano. La sera sarà invece dominata dagli incontri di calcio, con un’ampia offerta di partite tra cui spicca la sfida della Serie A Cagliari-Milan, trasmessa su più canali pay-tv per soddisfare tutti i palati calcistici.
Senza dimenticare poi il calcio a 5 maschile, che alle 20:30 vedrà la gara tra Sala Consilina e Mantova in diretta su Sky Sport Max. In un panorama televisivo dominato da Sky, Dazn e relativi canali tematici, la giornata odierna promette di catturare l’attenzione degli appassionati, offrendo una varietà di eventi dall’elevato tasso agonistico e spettacolare.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 17:00 Eurocup: Neptunas Klaipeda-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:15 Eurolega: Panathinaikos Aktor-Olympiacos (Sky Sport Arena)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
Calcio
- 20:45 Ligue 1: Tolosa-Lens (Sky Sport Mix)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Milan (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: Sala Consilina-Mantova (Sky Sport Max)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.