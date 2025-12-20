Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 20 dicembre: anticipi di A, B e C poi Super G donne e discesa maschile

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi: calcio, pallavolo, sci alpino, basket, tennis e altri eventi da non perdere.

Oggi la programmazione sportiva è particolarmente ricca e variegata, con numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, pallavolo, sci alpino, basket e tennis. Dalle prime ore della giornata i canali Rai e Eurosport offrono gare spettacolari della Coppa del Mondo di sci alpino, con discese libere e Super G sia femminili che maschili che terranno gli amanti della montagna incollati allo schermo. Nel pomeriggio e in serata, la scena è tutta per il calcio, che propone partite di Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga e Primavera 1, con grandi sfide come Juventus-Roma, Lazio-Cremonese e Tottenham-Liverpool, trasmesse sia su Sky sia su DAZN e altri canali a pagamento e non. Non mancano appuntamenti importanti con la pallavolo, sia maschile che femminile, con match di Serie A1 e SuperLega, visibili su Dazn e Rai Sport. A completare la giornata sportiva, due semifinali di tennis delle Next Gen ATP Finals su Sky Sport Tennis e scontri NBA in prima serata sul canale Sky Sport Basket. Una giornata intensa, dedicata a tutte le passioni sportive, con una vasta scelta di eventi in diretta TV per soddisfare ogni tipo di tifoso e appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

23:00 NBA: Denver-Houston (Sky Sport Basket)

NBA: Denver-Houston (Sky Sport Basket) 23:45 NBA: Denver-Houston (Sky Sport 1)

Calcio

11:00 Primavera 1: Parma-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Parma-Lazio (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Inter-Genoa (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Genoa (Sportitalia) 13:30 Premier League: Newcastle-Chelsea (Sky Sport 1)

Premier League: Newcastle-Chelsea (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: Salernitana-Foggia (Sky Sport Calcio)

Serie C: Salernitana-Foggia (Sky Sport Calcio) 15:00 Serie B: Cesena-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Cesena-Juve Stabia (Dazn) 15:00 Serie B: Frosinone-Spezia (Dazn)

Serie B: Frosinone-Spezia (Dazn) 15:00 Serie B: Modena-Venezia (Dazn)

Serie B: Modena-Venezia (Dazn) 15:00 Serie B: Monza-Carrarese (Dazn)

Serie B: Monza-Carrarese (Dazn) 15:00 Serie B: Padova-Sampdoria (Dazn)

Serie B: Padova-Sampdoria (Dazn) 16:00 Premier League: Brighton-Sunderland (Sky Sport Mix)

Premier League: Brighton-Sunderland (Sky Sport Mix) 16:00 Premier League: Manchester City-West Ham (Sky Sport 1)

Premier League: Manchester City-West Ham (Sky Sport 1) 17:15 Serie B: Avellino-Palermo (Dazn)

Serie B: Avellino-Palermo (Dazn) 17:30 Serie C: Livorno-Pontedera (Sky Sport Calcio)

Serie C: Livorno-Pontedera (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie A: Lazio-Cremonese (Dazn)

Serie A: Lazio-Cremonese (Dazn) 18:30 Bundesliga: RB Lipsia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix)

Bundesliga: RB Lipsia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Mix) 18:30 Premier League: Tottenham-Liverpool (Sky Sport 1)

Premier League: Tottenham-Liverpool (Sky Sport 1) 19:30 Serie B: Pescara-Reggiana (Dazn)

Serie B: Pescara-Reggiana (Dazn) 20:45 Serie A: Juventus-Roma (Sky)

Serie A: Juventus-Roma (Sky) 20:45 Serie A: Juventus-Roma (Dazn)

Serie A: Juventus-Roma (Dazn) 20:45 Serie A: Juventus-Roma (Sky Sport 1)

Serie A: Juventus-Roma (Sky Sport 1) 20:45 Serie A: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio)

Serie A: Juventus-Roma (Sky Sport Calcio) 21:00 Premier League: Everton-Arsenal (Sky Sport Arena)

Pallavolo Femminile

19:30 Serie A1: Cuneo-Conegliano (Dazn)

Serie A1: Cuneo-Conegliano (Dazn) 20:00 Serie A1: Milano-Chieri (Dazn)

Serie A1: Milano-Chieri (Dazn) 20:30 Serie A1: Busto Arsizio-Novara (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Piacenza-Verona (Rai Sport)

Sci Alpino

10:30 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Eurosport)

Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Eurosport) 10:30 Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Rai 2)

Coppa del Mondo: Val d’Isere. Super G F (Rai 2) 11:30 Coppa del Mondo: Val Gardena. Discesa Libera M (Eurosport)

Coppa del Mondo: Val Gardena. Discesa Libera M (Eurosport) 12:00 Coppa del Mondo: Val Gardena. Discesa Libera M (Rai 2)

Tennis

17:00 Next Gen ATP Finals: Singles Semifinale 1 (Sky Sport Tennis)

Next Gen ATP Finals: Singles Semifinale 1 (Sky Sport Tennis) 19:00 Next Gen ATP Finals: Singles Semifinale 2 (Sky Sport Tennis)

