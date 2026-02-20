Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026: Serie A, B, Berrettini e Milano Cortina

Scopri la programmazione in diretta TV di calcio, tennis, rugby e Olimpiadi Invernali

Oggi la giornata sportiva è ricca e variegata, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, tennis, rugby e le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dal primo mattino fino a tarda sera, le emittenti italiane offriranno una copertura completa di eventi live sia a pagamento sia in chiaro. Per gli amanti del calcio, da seguire le sfide di Primavera 1 con Cagliari-Cremonese e Frosinone-Inter, oltre ai match del campionato argentino Liga Profesional e alle partite serali di Serie A e Serie B trasmesse da Dazn e Sky Sport: in massima serie riflettori puntati su Sassuolo-Verona.

Gli appassionati di tennis potranno assistere alle semifinali WTA 1000 Dubai e ATP 500 Doha su Sky Sport Tennis e altri canali Sky, con un fitto palinsesto da metà pomeriggio a sera. Il rugby giovanile vede in campo le squadre del Sei Nazioni Under 20 in due confronti suggestivi trasmessi da Sky Sport. Infine, chi non vuole perdersi le emozioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 potrà seguire gli appuntamenti distribuiti tra Rai 2, Rai Sport ed Eurosport, dai primi eventi della mattinata fino alle dirette serali. Un palinsesto sportivo ricco di emozioni e varietà, ideale per ogni tipo di tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

00:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Racing (Sportitalia, free)

02:15 Liga Profesional: Rosario Central-Talleres (Sportitalia, free)

13:00 Primavera 1: Cagliari-Cremonese (Sportitalia, free)

15:00 Primavera 1: Frosinone-Inter (Sportitalia, free)

20:30 Serie B: Frosinone-Empoli (Dazn, pay)

20:45 Serie A: Sassuolo-Verona (Dazn, pay)

20:45 Ligue 1: Brest-Marsiglia (Sky Sport Calcio, pay)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:00 Diretta evento (Eurosport, free)

10:00 Diretta evento (Rai 2, free)

11:00 Diretta evento (Rai 2, free)

13:00 Diretta evento (Rai Sport, free)

13:30 Diretta evento (Rai 2, free)

18:10 Diretta evento (Rai 2, free)

21:00 Diretta evento (Rai 2, free)

Rugby

20:15 Sei Nazioni U20: Galles-Scozia (Sky Sport Mix, pay)

20:45 Sei Nazioni U20: Inghilterra-Irlanda (Sky Sport Max, pay)

Tennis

14:00 WTA 1000 Dubai, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, pay)

16:00 WTA 1000 Dubai, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, pay)

17:30 ATP 500 Doha, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

19:00 ATP & WTA (Sky Sport Arena, pay)

19:30 ATP 500 Doha, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

20:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)