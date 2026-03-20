Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 20 marzo 2026: mondiali di atletica, Serie A e Miami Open

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con eventi in diretta dai principali campionati e competizioni.

Una giornata ricca di sport attende gli appassionati italiani sulle principali piattaforme televisive. Oggi si concentrano soprattutto eventi di calcio, con partite di spicco di Serie A come Genoa-Udinese e Cagliari-Napoli, e del campionato Primavera oltre alla classica partita serale di Premier League. Gli amanti della pallacanestro potranno seguire le emozionanti sfide dell’Eurolega con squadre di primo piano come Fenerbahce, Olimpia Milano e Panathinaikos in diretta su diverse emittenti Sky.

Anche il tennis tiene banco con molteplici appuntamenti dall’ATP & WTA 1000 Miami, durante la 4a giornata, trasmessi su canali Sky dedicati. Per gli appassionati di atletica leggera, i Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026 offrono sessioni mattutine e serali visibili su Rai Sport e Sky Sport 1, sia in chiaro che in pay. Intensa anche la programmazione del ciclismo con la Bredene Koksijde Classic in diretta su Rai Sport e Eurosport 2. Chiudono il quadro le partite di Eurolega di basket e l’incontro di rugby del United Rugby Championship tra Scarlets e Zebre.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

10:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione mattutina) – Sky Sport 1 (pay)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione mattutina) – Sky Sport 1 (pay) 10:05 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione mattutina) – Rai Sport (free)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione mattutina) – Rai Sport (free) 18:35 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione serale) – Rai Sport (free)

Basket

18:45 Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano – Sky Sport 1 (pay)

Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano – Sky Sport 1 (pay) 18:45 Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano – Sky Sport Basket (pay)

Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano – Sky Sport Basket (pay) 20:15 Eurolega: Panathinaikos-Stella Rossa – Sky Sport Mix (pay)

Eurolega: Panathinaikos-Stella Rossa – Sky Sport Mix (pay) 20:45 Eurolega: Panathinaikos-Stella Rossa – Sky Sport Basket (pay)

Calcio

16:00 Primavera 1: Verona-Torino – Sportitalia (free)

Primavera 1: Verona-Torino – Sportitalia (free) 18:30 Serie A: Cagliari-Napoli – Dazn (pay)

Serie A: Cagliari-Napoli – Dazn (pay) 20:45 Serie A: Genoa-Udinese – Sky (pay)

Serie A: Genoa-Udinese – Sky (pay) 20:45 Serie A: Genoa-Udinese – Sky Sport Calcio (pay)

Serie A: Genoa-Udinese – Sky Sport Calcio (pay) 20:45 Serie A: Genoa-Udinese – Dazn (pay)

Serie A: Genoa-Udinese – Dazn (pay) 20:45 United Rugby Championship: Scarlets-Zebre (rugby) – Sky Sport Max (pay)

United Rugby Championship: Scarlets-Zebre (rugby) – Sky Sport Max (pay) 21:00 Premier League: Bournemouth-Manchester United – Sky Sport 1 (pay)

Premier League: Bournemouth-Manchester United – Sky Sport 1 (pay) 18:30 Bundesliga 2: Hannover-Eintracht B. – Sky Sport Max (pay)

Ciclismo

14:30 Bredene Koksijde Classic – Eurosport 2 (free)

Bredene Koksijde Classic – Eurosport 2 (free) 15:00 Bredene Koksijde Classic – Rai Sport (free)

Rugby

20:45 United Rugby Championship: Scarlets-Zebre – Sky Sport Max (pay)

Tennis

16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport 1 (pay)

ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport 1 (pay) 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Mix (pay)

ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Mix (pay) 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Tennis (pay)

ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Tennis (pay) 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Arena (pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp