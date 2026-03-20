Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 20 marzo 2026: mondiali di atletica, Serie A e Miami Open

Una giornata ricca di sport attende gli appassionati italiani sulle principali piattaforme televisive. Oggi si concentrano soprattutto eventi di calcio, con partite di spicco di Serie A come Genoa-Udinese e Cagliari-Napoli, e del campionato Primavera oltre alla classica partita serale di Premier League. Gli amanti della pallacanestro potranno seguire le emozionanti sfide dell’Eurolega con squadre di primo piano come Fenerbahce, Olimpia Milano e Panathinaikos in diretta su diverse emittenti Sky.
Anche il tennis tiene banco con molteplici appuntamenti dall’ATP & WTA 1000 Miami, durante la 4a giornata, trasmessi su canali Sky dedicati. Per gli appassionati di atletica leggera, i Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026 offrono sessioni mattutine e serali visibili su Rai Sport e Sky Sport 1, sia in chiaro che in pay. Intensa anche la programmazione del ciclismo con la Bredene Koksijde Classic in diretta su Rai Sport e Eurosport 2. Chiudono il quadro le partite di Eurolega di basket e l’incontro di rugby del United Rugby Championship tra Scarlets e Zebre.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 10:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione mattutina) – Sky Sport 1 (pay)
- 10:05 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione mattutina) – Rai Sport (free)
- 18:35 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 1a giornata (Sessione serale) – Rai Sport (free)
Basket
- 18:45 Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano – Sky Sport 1 (pay)
- 18:45 Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano – Sky Sport Basket (pay)
- 20:15 Eurolega: Panathinaikos-Stella Rossa – Sky Sport Mix (pay)
- 20:45 Eurolega: Panathinaikos-Stella Rossa – Sky Sport Basket (pay)
Calcio
- 16:00 Primavera 1: Verona-Torino – Sportitalia (free)
- 18:30 Serie A: Cagliari-Napoli – Dazn (pay)
- 20:45 Serie A: Genoa-Udinese – Sky (pay)
- 20:45 Serie A: Genoa-Udinese – Sky Sport Calcio (pay)
- 20:45 Serie A: Genoa-Udinese – Dazn (pay)
- 20:45 United Rugby Championship: Scarlets-Zebre (rugby) – Sky Sport Max (pay)
- 21:00 Premier League: Bournemouth-Manchester United – Sky Sport 1 (pay)
- 18:30 Bundesliga 2: Hannover-Eintracht B. – Sky Sport Max (pay)
Ciclismo
- 14:30 Bredene Koksijde Classic – Eurosport 2 (free)
- 15:00 Bredene Koksijde Classic – Rai Sport (free)
Rugby
- 20:45 United Rugby Championship: Scarlets-Zebre – Sky Sport Max (pay)
Tennis
- 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport 1 (pay)
- 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Mix (pay)
- 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Tennis (pay)
- 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 4a giornata – Sky Sport Arena (pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.