Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 22 agosto 2025: Pescara-Cesena e Diamond League

Atletica Leggera
- 20:00 Diamond League, Bruxelles (Sky Sport Arena)
Basket
- 19:15 Torneo Acropolis: Grecia-Italia (Sky Sport Basket) – diretta a pagamento
Ciclismo
- 15:15 Renewi Tour – 3a tappa (Eurosport)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Cagliari-Lazio (Sportitalia)
- 17:00 Scopigno Cup (Rai Sport)
- 18:00 Primavera 1: Inter-Cesena (Sportitalia)
- 20:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Lipsia (Sky Sport Mix) – diretta a pagamento
- 20:30 Serie B: Pescara-Cesena (Dazn) – diretta a pagamento
- 20:30 Rugby Femminile, Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Inghilterra-Usa (Rai Sport)
- 21:00 Premier League: West Ham-Chelsea (Sky Sport Max) – diretta a pagamento
- 21:15 Serie C: Livorno-Ternana (Sky Sport 1) – diretta a pagamento
- 21:30 LaLiga: Betis Siviglia-Alaves (Dazn) – diretta a pagamento
Tennis
- 00:30 ATP 250 Winston-Salem – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento
- 01:00 WTA 500 Monterrey – 1a Semifinale (Sky Sport Arena) – diretta a pagamento
- 01:30 WTA 250 Cleveland – 2a Semifinale (Sky Sport Max) – diretta a pagamento
- 02:30 WTA 500 Monterrey – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento
- 03:30 WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento
- 21:30 WTA 250 Cleveland – 1a Semifinale (Sky Sport Max) – diretta a pagamento
- 22:00 ATP 250 Winston-Salem – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento
