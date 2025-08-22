Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 22 agosto 2025: Pescara-Cesena e Diamond League

Tutti gli eventi sportivi in diretta TV tra ciclismo, calcio, tennis, basket e altro ancora

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione che spazia tra tanti interessanti appuntamenti. Tra gli sport in evidenza troviamo il calcio, con sfide di campionati nazionali e giovanili, il tennis con diverse semifinali dei tornei ATP e WTA, e il basket protagonista del Torneo Acropolis. Non mancano inoltre lo spettacolo del ciclismo con la 3a tappa del Renewi Tour, così come l’adrenalina del rugby femminile in Coppa del Mondo. L’atletica leggera è presente con la prestigiosa Diamond League da Bruxelles, promettendo grandi emozioni. Le partite di calcio spaziano dalle giovanili Primavera 1, passando per la Serie B, la Serie C, fino alla Bundesliga, Premier League e LaLiga, con diverse dirette su canali gratuiti e pay TV. Anche il tennis propone un fitto calendario di semifinali in diverse categorie e location, con dirette sulle principali emittenti sportive a pagamento. Un palinsesto che soddisferà gli appassionati di ogni disciplina, da seguire comodamente in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

20:00 Diamond League, Bruxelles (Sky Sport Arena)

Basket

19:15 Torneo Acropolis: Grecia-Italia (Sky Sport Basket) – diretta a pagamento

Torneo Acropolis: Grecia-Italia (Sky Sport Basket) – diretta a pagamento 19:15 Torneo Acropolis: Grecia-Italia (Sky Sport 1) – diretta a pagamento

Ciclismo

15:15 Renewi Tour – 3a tappa (Eurosport)

Calcio

11:00 Primavera 1: Cagliari-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Cagliari-Lazio (Sportitalia) 17:00 Scopigno Cup (Rai Sport)

Scopigno Cup (Rai Sport) 18:00 Primavera 1: Inter-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Cesena (Sportitalia) 20:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Lipsia (Sky Sport Mix) – diretta a pagamento

Bundesliga: Bayern Monaco-Lipsia (Sky Sport Mix) – diretta a pagamento 20:30 Serie B: Pescara-Cesena (Dazn) – diretta a pagamento

Serie B: Pescara-Cesena (Dazn) – diretta a pagamento 20:30 Rugby Femminile, Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Inghilterra-Usa (Rai Sport)

Rugby Femminile, Coppa del Mondo Inghilterra 2025: Inghilterra-Usa (Rai Sport) 21:00 Premier League: West Ham-Chelsea (Sky Sport Max) – diretta a pagamento

Premier League: West Ham-Chelsea (Sky Sport Max) – diretta a pagamento 21:15 Serie C: Livorno-Ternana (Sky Sport 1) – diretta a pagamento

Serie C: Livorno-Ternana (Sky Sport 1) – diretta a pagamento 21:30 LaLiga: Betis Siviglia-Alaves (Dazn) – diretta a pagamento

Tennis

00:30 ATP 250 Winston-Salem – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento

ATP 250 Winston-Salem – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento 00:30 ATP 250 Winston-Salem – 2a Semifinale (Sky Sport 1) – diretta a pagamento

ATP 250 Winston-Salem – 2a Semifinale (Sky Sport 1) – diretta a pagamento 01:00 WTA 500 Monterrey – 1a Semifinale (Sky Sport Arena) – diretta a pagamento

WTA 500 Monterrey – 1a Semifinale (Sky Sport Arena) – diretta a pagamento 01:30 WTA 250 Cleveland – 2a Semifinale (Sky Sport Max) – diretta a pagamento

WTA 250 Cleveland – 2a Semifinale (Sky Sport Max) – diretta a pagamento 02:30 WTA 500 Monterrey – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento

WTA 500 Monterrey – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento 03:30 WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento

WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento 03:30 WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport 1) – diretta a pagamento

WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport 1) – diretta a pagamento 03:30 WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport Arena) – diretta a pagamento

WTA 500 Monterrey – 2a Semifinale (Sky Sport Arena) – diretta a pagamento 21:30 WTA 250 Cleveland – 1a Semifinale (Sky Sport Max) – diretta a pagamento

WTA 250 Cleveland – 1a Semifinale (Sky Sport Max) – diretta a pagamento 22:00 ATP 250 Winston-Salem – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) – diretta a pagamento

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp