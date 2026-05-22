Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio 2026: Giro d'Italia, anticipo di A e Italia-Serbia di volley

La giornata di venerdì 22 maggio 2026 si presenta ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, pallavolo femminile e tennis. A partire dalla notte, con la NBA e le finali di Western Conference, fino ai big match serali della Serie A di calcio e alle emozionanti semifinali dei tornei ATP di Ginevra e Amburgo, il palinsesto è molto nutrito e variegato. Il ciclismo si conferma protagonista con la 13a tappa del Giro d’Italia, trasmessa in chiaro su tra Rai Sport, Rai 2 e Eurosport, offrendo diverse opzioni per i fan della corsa rosa. Nel tennis, ben tre semifinali di due diversi tornei verranno trasmesse in pay tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Da non perdere anche la FIPAV Cup Women Elite di pallavolo femminile con l’attesissimo confronto tra Italia e Serbia, visibile sia in chiaro sia a pagamento su diverse piattaforme. Per gli amanti del basket, si segnala anche l’Eurolega con la sfida Valencia-Real Madrid in diretta su Sky Sport Max. Insomma, un’intera giornata dedicata allo sport, che offre eventi di alto livello e accessibili su molteplici canali televisivi, sia in chiaro che a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 02:30 NBA Western Conference Finals G2 (Sky Sport 1 – pay)
- 20:00 Eurolega: Valencia-Real Madrid (Sky Sport Max – pay)
CALCIO
- 18:00 Primavera 1: Cesena-Inter (Sportitalia – free)
- 20:45 Serie A: Fiorentina-Atalanta (Dazn – pay)
CICLISMO
- 12:30 Giro d’Italia – 13a tappa: Alessandria-Verbania (Eurosport – free)
- 12:40 Giro d’Italia – 13a tappa: Prima Diretta (Rai Sport – free)
- 14:05 Giro d’Italia – 13a tappa: Alessandria-Verbania (Rai 2 – free)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 17:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Polonia-Turchia (Sky Sport Arena – pay)
- 20:45 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Serbia (Rai Sport – free)
- 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Serbia (Sky Sport Arena – pay)
- 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Serbia (Sky Sport 1 – pay)
TENNIS
- 14:00 ATP 250 Ginevra – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)
- 14:00 ATP 250 Ginevra – 1a Semifinale (Sky Sport Mix – pay)
- 15:30 ATP 250 Ginevra – 2a Semifinale (Sky Sport Mix – pay)
- 15:30 ATP 500 Amburgo – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)
- 17:30 ATP 500 Amburgo – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.