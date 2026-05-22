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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio 2026: Giro d'Italia, anticipo di A e Italia-Serbia di volley

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv di oggi, da ciclismo e calcio al tennis e pallavolo femminile

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Redazione

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La giornata di venerdì 22 maggio 2026 si presenta ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, pallavolo femminile e tennis. A partire dalla notte, con la NBA e le finali di Western Conference, fino ai big match serali della Serie A di calcio e alle emozionanti semifinali dei tornei ATP di Ginevra e Amburgo, il palinsesto è molto nutrito e variegato. Il ciclismo si conferma protagonista con la 13a tappa del Giro d’Italia, trasmessa in chiaro su tra Rai Sport, Rai 2 e Eurosport, offrendo diverse opzioni per i fan della corsa rosa. Nel tennis, ben tre semifinali di due diversi tornei verranno trasmesse in pay tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Da non perdere anche la FIPAV Cup Women Elite di pallavolo femminile con l’attesissimo confronto tra Italia e Serbia, visibile sia in chiaro sia a pagamento su diverse piattaforme. Per gli amanti del basket, si segnala anche l’Eurolega con la sfida Valencia-Real Madrid in diretta su Sky Sport Max. Insomma, un’intera giornata dedicata allo sport, che offre eventi di alto livello e accessibili su molteplici canali televisivi, sia in chiaro che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 02:30 NBA Western Conference Finals G2 (Sky Sport 1 – pay)
  • 20:00 Eurolega: Valencia-Real Madrid (Sky Sport Max – pay)

CALCIO

  • 18:00 Primavera 1: Cesena-Inter (Sportitalia – free)
  • 20:45 Serie A: Fiorentina-Atalanta (Dazn – pay)

CICLISMO

  • 12:30 Giro d’Italia – 13a tappa: Alessandria-Verbania (Eurosport – free)
  • 12:40 Giro d’Italia – 13a tappa: Prima Diretta (Rai Sport – free)
  • 14:05 Giro d’Italia – 13a tappa: Alessandria-Verbania (Rai 2 – free)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 17:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Polonia-Turchia (Sky Sport Arena – pay)
  • 20:45 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Serbia (Rai Sport – free)
  • 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Serbia (Sky Sport Arena – pay)
  • 21:00 FIPAV Cup Women Elite Genova 2026: Italia-Serbia (Sky Sport 1 – pay)

TENNIS

  • 14:00 ATP 250 Ginevra – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)
  • 14:00 ATP 250 Ginevra – 1a Semifinale (Sky Sport Mix – pay)
  • 15:30 ATP 250 Ginevra – 2a Semifinale (Sky Sport Mix – pay)
  • 15:30 ATP 500 Amburgo – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)
  • 17:30 ATP 500 Amburgo – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio 2026: Giro d'Italia, anticipo di A e Italia-Serbia di volley

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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