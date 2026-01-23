Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 23 gennaio: anticipo di A, Australian Open, Super G maschile ed Eurolega basket

La guida completa agli eventi sportivi in diretta TV per oggi 23 gennaio 2026.

Oggi la programmazione televisiva offre una ricca varietà di appuntamenti dedicati a molti sport, dai grandi classici ai meno frequentati, adatti a ogni tifoso e appassionato. Di grande interesse la copertura completa dell’Australian Open di tennis, con numerosi match in diretta su Eurosport ed Eurosport 2, che accompagnano gli appassionati fin dalle prime ore della giornata. Parallelamente, la Coppa del Mondo di sci alpino propone le gare di Super G maschile da Kitzbuhel, trasmesse su Eurosport 2 e Rai 2. Il calcio torna protagonista con diversi campionati nazionali ed europei in programma: dalla Serie A alla Serie B, passando per la Serie C, la Bundesliga e la Ligue 1, tutte visibili sulle piattaforme Sky Sport e Dazn, con partite di alto livello come Inter-Pisa e Auxerre-PSG. Non mancano poi momenti di intensa competizione nella pallanuoto maschile, con le partite degli Europei di Belgrado 2026 trasmesse su Rai Sport. Infine, la passione per il basket è alle stelle grazie agli incontri di Eurolega in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Stella Rossa (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

  • 18:30 Bundesliga 2: Darmstadt-Norimberga (Sky Sport Mix)
  • 20:00 Ligue 1: Auxerre-PSG (Sky Sport Calcio)
  • 20:30 Bundesliga: FC St. Pauli-Amburgo SV (Sky Sport Max)
  • 20:30 Serie B: Carrarese-Empoli (Dazn)
  • 20:30 Serie C: Giugliano-Cavese (Sky Sport Mix)
  • 20:30 Serie C: Triestina-Lumezzane (Sky Sport Arena)
  • 20:45 Serie A: Inter-Pisa (Dazn)

Pallanuoto Maschile

  • 17:00 Europei Belgrado 2026: Grecia-Ungheria (Rai Sport)
  • 20:30 Europei Belgrado 2026: Italia-Serbia (Rai Sport)

Sci Alpino

  • 11:00 Coppa del Mondo: Kitzbuhel – Super G M (Eurosport 2)
  • 11:15 Coppa del Mondo: Kitzbuhel – Super G M (Rai 2)

Tennis

  • 01:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
  • 04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
  • 06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
  • 08:30 Australian Open (Eurosport)
  • 09:00 Australian Open (Eurosport 2)
  • 11:00 Australian Open (Eurosport)

