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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 23 ottobre: anticipi serie A, B e C, tennis ed Eurolega basket

Calcio, basket, rugby e tennis: tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta tv

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Redazione

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La programmazione sportiva di oggi, venerdì 23 ottobre, propone appuntamenti dalla mattina alla sera. Si comincia con il tennis: le dirette dedicate ai circuiti ATP e WTA sono in calendario fin dalle prime ore, con la prima semifinale del WTA 250 di Osaka e altri collegamenti nel corso della mattinata. Nel pomeriggio spazio al calcio giovanile, con due partite di Primavera 1 trasmesse da Sportitalia, mentre in serata il programma si intensifica tra campionati italiani e competizioni internazionali. In Serie A il Torino affronta il Monza, con la partita proposta da più emittenti; in Serie B l’Empoli ospita il Vicenza e in Serie C la Casertana incontra il Bari. Per il calcio estero sono in programma Bochum-Wolfsburg, di Bundesliga 2, e Ipswich-Nottingham Forest, di Premier League. Gli appassionati di basket possono seguire due sfide di Eurolega, Olympiacos-Fenerbahce e Paris-Valencia, mentre per il rugby è prevista Connacht-Zebre, valida per lo United Rugby Championship. Ecco orari e canali di tutti gli eventi in diretta tv.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 20.15 Eurolega: Olympiacos-Fenerbahce (Sky Sport Basket)
  • 20.45 Eurolega: Paris-Valencia (Sky Sport Mix)

CALCIO

  • 15.00 Primavera 1: Atalanta-Lazio (Sportitalia)
  • 17.00 Primavera 1: Sassuolo-Torino (Sportitalia)
  • 18.30 Bundesliga 2: Bochum-Wolfsburg (Sky Sport Max)
  • 20.30 Serie B: Empoli-Vicenza (Dazn)
  • 20.30 Serie C: Casertana-Bari (Sky Sport 1)
  • 20.45 Serie A: Torino-Monza (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 21.00 Premier League: Ipswich-Nottingham Forest (Sky Sport Max)

RUGBY

  • 20.45 United Rugby Championship: Connacht-Zebre (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 5.00 WTA 250 Osaka: 1a semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 8.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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