Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 23 ottobre: anticipi serie A, B e C, tennis ed Eurolega basket

Calcio, basket, rugby e tennis: tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta tv

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La programmazione sportiva di oggi, venerdì 23 ottobre, propone appuntamenti dalla mattina alla sera. Si comincia con il tennis: le dirette dedicate ai circuiti ATP e WTA sono in calendario fin dalle prime ore, con la prima semifinale del WTA 250 di Osaka e altri collegamenti nel corso della mattinata. Nel pomeriggio spazio al calcio giovanile, con due partite di Primavera 1 trasmesse da Sportitalia, mentre in serata il programma si intensifica tra campionati italiani e competizioni internazionali. In Serie A il Torino affronta il Monza, con la partita proposta da più emittenti; in Serie B l’Empoli ospita il Vicenza e in Serie C la Casertana incontra il Bari. Per il calcio estero sono in programma Bochum-Wolfsburg, di Bundesliga 2, e Ipswich-Nottingham Forest, di Premier League. Gli appassionati di basket possono seguire due sfide di Eurolega, Olympiacos-Fenerbahce e Paris-Valencia, mentre per il rugby è prevista Connacht-Zebre, valida per lo United Rugby Championship. Ecco orari e canali di tutti gli eventi in diretta tv.