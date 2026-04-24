Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile: anticipi serie A e B, Atp 1000 Madrid e ciclismo

Tutta la diretta degli eventi sportivi di oggi sulle principali emittenti italiane.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi è ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di atletica leggera, basket, beach soccer maschile, calcio, calcio a 5 maschile, ciclismo, rugby e tennis. Le emittenti italiane propongono una varietà di eventi in diretta, con gare e partite di grande interesse sia per gli sport di squadra sia per quelli individuali.

La ciclismo si evidenzia con la 5a tappa del Tour of the Alps da Trento a Bolzano, trasmessa su Rai Sport ed Eurosport 2 in chiaro. Non mancano importanti incontri di calcio su DAZN e Sky Sport, come la partita di Serie A Napoli-Cremonese, ma anche match di Serie B e la sfida della Premier League Sunderland-Nottingham Forest. Per il basket, l’Eurolega mette in scena Monaco-Barcellona, visibile su Sky Sport Basket a pagamento. Chi ama la tennis può seguire la 4a giornata del torneo ATP & WTA 1000 di Madrid su Sky Sport 1, Mix e Tennis.

Altri appuntamenti interessanti sono l’atletica con il World Athletics Continental Tour Gold da Nairobi su Sky Sport Arena, il beach soccer maschile con il match Italia-Spagna su Rai Sport e il rugby con il duello tra Zebre Parma e Dragons, trasmesso su Sky Sport Arena.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:00 World Athletics Continental Tour Gold – Nairobi (Sky Sport Arena, pay)

Basket

19:30 Eurolega – Monaco-Barcellona (Sky Sport Basket, pay)

Beach Soccer Maschile

18:20 Euro U20 2026 – Italia-Spagna (Rai Sport, free)

Calcio

02:30 Liga Profesional – Racing-Barracas (Sportitalia, free)

Liga Profesional – Racing-Barracas (Sportitalia, free) 19:00 Serie B – Monza-Modena (Dazn, pay)

Serie B – Monza-Modena (Dazn, pay) 20:45 Serie A – Napoli-Cremonese (Dazn, pay)

Serie A – Napoli-Cremonese (Dazn, pay) 20:45 United Rugby Championship – Zebre Parma-Dragons (Sky Sport Arena, pay)

United Rugby Championship – Zebre Parma-Dragons (Sky Sport Arena, pay) 21:00 Premier League – Sunderland-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, pay)

Premier League – Sunderland-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Serie B – Avellino-Bari (Dazn, pay)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal – L84 Torino-Meta Catania (Sky Sport Mix, pay)

Ciclismo

13:30 Tour of the Alps – 5a tappa: Trento-Bolzano (Rai Sport, free)

Tour of the Alps – 5a tappa: Trento-Bolzano (Rai Sport, free) 13:35 Tour of the Alps – 5a tappa: Trento-Bolzano (Eurosport 2, free)

Rugby

20:45 United Rugby Championship – Zebre Parma-Dragons (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport 1, pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp