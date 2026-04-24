Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile: anticipi serie A e B, Atp 1000 Madrid e ciclismo

La giornata sportiva di oggi è ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di atletica leggera, basket, beach soccer maschile, calcio, calcio a 5 maschile, ciclismo, rugby e tennis. Le emittenti italiane propongono una varietà di eventi in diretta, con gare e partite di grande interesse sia per gli sport di squadra sia per quelli individuali.
La ciclismo si evidenzia con la 5a tappa del Tour of the Alps da Trento a Bolzano, trasmessa su Rai Sport ed Eurosport 2 in chiaro. Non mancano importanti incontri di calcio su DAZN e Sky Sport, come la partita di Serie A Napoli-Cremonese, ma anche match di Serie B e la sfida della Premier League Sunderland-Nottingham Forest. Per il basket, l’Eurolega mette in scena Monaco-Barcellona, visibile su Sky Sport Basket a pagamento. Chi ama la tennis può seguire la 4a giornata del torneo ATP & WTA 1000 di Madrid su Sky Sport 1, Mix e Tennis.
Altri appuntamenti interessanti sono l’atletica con il World Athletics Continental Tour Gold da Nairobi su Sky Sport Arena, il beach soccer maschile con il match Italia-Spagna su Rai Sport e il rugby con il duello tra Zebre Parma e Dragons, trasmesso su Sky Sport Arena.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 17:00 World Athletics Continental Tour Gold – Nairobi (Sky Sport Arena, pay)
Basket
- 19:30 Eurolega – Monaco-Barcellona (Sky Sport Basket, pay)
Beach Soccer Maschile
- 18:20 Euro U20 2026 – Italia-Spagna (Rai Sport, free)
Calcio
- 02:30 Liga Profesional – Racing-Barracas (Sportitalia, free)
- 19:00 Serie B – Monza-Modena (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A – Napoli-Cremonese (Dazn, pay)
- 20:45 United Rugby Championship – Zebre Parma-Dragons (Sky Sport Arena, pay)
- 21:00 Premier League – Sunderland-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Serie B – Avellino-Bari (Dazn, pay)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal – L84 Torino-Meta Catania (Sky Sport Mix, pay)
Ciclismo
- 13:30 Tour of the Alps – 5a tappa: Trento-Bolzano (Rai Sport, free)
- 13:35 Tour of the Alps – 5a tappa: Trento-Bolzano (Eurosport 2, free)
Rugby
- 20:45 United Rugby Championship – Zebre Parma-Dragons (Sky Sport Arena, pay)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.