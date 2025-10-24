Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025: Sinner-Bublik e gli anticipi di serie A, B e C

La giornata sportiva di venerdì 24 ottobre 2025 si presenta ricca e variegata con un’offerta ampia e imperdibile per tutti gli appassionati. Oggi potremo seguire numerosi eventi dedicati al calcio, dal campionato italiano di Serie A alle competizioni giovanili come la Primavera 1, senza dimenticare le partite di Serie B e Serie C, oltre al calcio a 5 maschile con le sfide di Serie A Futsal. Ma non finisce qui: la programmazione include anche il basket con emozionanti partite di Eurolega e Serie A2, e un ampio blocco dedicato al tennis, con tornei ATP e WTA in diretta, compresa la semifinale WTA 500 a Tokyo e la gara di Sinner con Bublik ai quarti di Cinccinati. Non mancano inoltre gli appassionati di motociclismo con il GP Aragon di Superbike, appuntamento da non perdere per gli amanti delle due ruote. I palinsesti di oggi si distribuiscono su una vasta scelta di emittenti, tra cui Rai Sport, Sportitalia, Sky nelle sue svariate declinazioni e DAZN, garantendo un’offerta completa tra trasmissioni gratuite e pay-tv, in modo da offrire una copertura estesa a tutti gli sport più seguiti in Italia.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:00 Serie A2: Torino-Milano (Rai Sport)
- 20:00 Eurolega: Virtus Bologna-Panathinaikos (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 14:30 Primavera 1: Frosinone-Bologna (Sportitalia)
- 16:30 Primavera 1: Sassuolo-Parma (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga 2: Schalke-Darmstadt (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Serie C: Foggia-Team Altamura (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Serie B: Modena-Empoli (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Milan-Pisa (Sky, pay)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: CDM Futsal-Pomezia (Sky Sport Max, pay)
Calcio Femminile
- 18:15 Amichevole Internazionale: Italia-Giappone (Rai 2)
Motociclismo
- 05:00 Superbike: GP Aragon – MotorLand Aragon (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 05:00 WTA 500 Tokyo 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 11:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
