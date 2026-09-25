Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 25 settembre 2026: Nations League, Laver Cup, Europei di volley

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi con calcio, tennis, basket, ciclismo e molto altro.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, perfetto per gli appassionati di tutte le discipline. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano gli eventi di Tennis, con la prestigiosa Laver Cup e gli incontri ATP & WTA, visibili sia su canali free che a pagamento. Il calcio propone partite di grande interesse come il match Italia-Belgio valido per la UEFA Nations League, trasmesso in chiaro su Rai 1, oltre a doppie dirette gol su Sky Sport Calcio. Continuano gli impegni anche per gli amanti del basket con due sfide di Eurolega tra cui il duello tra Partizan Belgrado e Olimpia Milano, entrambe su Sky Sport. Inoltre, il ciclismo racconta le emozioni della CRO Race e dei Mondiali su strada di Montreal 2026, con diverse sessioni trasmesse sia da Rai Sport che Eurosport. Non mancano infine appuntamenti con la pallavolo maschile per gli Europei 2026 e il calcio a 5 maschile di Serie A Futsal, rendendo questa giornata davvero ricca e variegata.