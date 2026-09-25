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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 25 settembre 2026: Nations League, Laver Cup, Europei di volley

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi con calcio, tennis, basket, ciclismo e molto altro.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, perfetto per gli appassionati di tutte le discipline. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano gli eventi di Tennis, con la prestigiosa Laver Cup e gli incontri ATP & WTA, visibili sia su canali free che a pagamento. Il calcio propone partite di grande interesse come il match Italia-Belgio valido per la UEFA Nations League, trasmesso in chiaro su Rai 1, oltre a doppie dirette gol su Sky Sport Calcio. Continuano gli impegni anche per gli amanti del basket con due sfide di Eurolega tra cui il duello tra Partizan Belgrado e Olimpia Milano, entrambe su Sky Sport. Inoltre, il ciclismo racconta le emozioni della CRO Race e dei Mondiali su strada di Montreal 2026, con diverse sessioni trasmesse sia da Rai Sport che Eurosport. Non mancano infine appuntamenti con la pallavolo maschile per gli Europei 2026 e il calcio a 5 maschile di Serie A Futsal, rendendo questa giornata davvero ricca e variegata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 19:45 Eurolega: Fenerbahce vs Virtus Bologna (Sky Sport Basket) [pay]
  • 20:45 Eurolega: Partizan Belgrado vs Olimpia Milano (Sky Sport 1) [pay]

Calcio

  • 18:00 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio) [pay]
  • 20:45 UEFA Nations League: Italia vs Belgio (Rai 1)
  • 20:45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio) [pay]

Calcio a 5 Maschile

  • 20:30 Serie A Futsal: Sporting Sala Consilina vs Vinumitaly Petrarca (Sky Sport Mix) [pay]

Ciclismo

  • 13:00 CRO Race: 4a tappa (Eurosport)
  • 16:00 Mondiali su strada Montreal 2026: Prova in linea U23 Uomini (Eurosport)
  • 17:50 Mondiali su strada Montreal 2026: Prova in linea U23 Uomini (Rai Sport)

Pallavolo maschile

  • 21:00 Europei 2026: Finlandia vs Francia (Rai Sport)

Tennis

  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis) [pay]
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1) [pay]
  • 13:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix) [pay]
  • 13:30 ATP & WTA (Sky Sport Arena) [pay]
  • 13:30 Laver Cup (Eurosport 2)
  • 14:00 Laver Cup: 1a Giornata Sess. Diurna (Sky Sport Tennis) [pay]
  • 16:00 Laver Cup (Eurosport 2)
  • 20:00 Laver Cup (Eurosport)
  • 20:00 Laver Cup: 1a Giornata Sess. Serale (Sky Sport Tennis) [pay]
  • 22:00 Laver Cup (Eurosport)
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