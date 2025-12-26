Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa, anticipo di B, Premier League, Eurolega e volley

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con un ampio ventaglio di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e pallavolo. Da seguire le sfide cruciali della Coppa d’Africa di calcio che animano molta della programmazione gratuita, trasmesse da Sportitalia, con squadre in campo come Angola, Zimbabwe, Egitto, Sudafrica e molte altre. Per gli amanti del calcio di club, attenzione alla Serie B con Modena-Monza e al prestigioso match della Premier League tra Manchester United e Newcastle, visibile sul canale Sky Sport Calcio. Nel basket grande spettacolo con la Eurolega che vede impegnate squadre come Virtus Bologna, Monaco e Real Madrid, con le dirette su Sky Sport Basket con diversi canali. Sul fronte pallavolo, sia femminile che maschile, la giornata propone match importanti della Serie A1 e SuperLega, da seguire sulle piattaforme Dazn e Rai Sport, rendendo imperdibile la visione degli incontri di Verona, Modena, Civitanova e altri. Questi eventi dimostrano il grande fermento sportivo di oggi, garantendo un palinsesto fitto di emozioni e passione per gli sportivi di ogni età.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 19:30 Eurolega: Monaco-Real Madrid (Sky Sport Arena)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Olympiacos (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Olympiacos (Sky Sport 1)
CALCIO
- 13:30 Coppa d’Africa: Angola-Zimbabwe (Sportitalia)
- 16:00 Coppa d’Africa: Egitto-Sudafrica (Sportitalia)
- 17:15 Serie B (giornata 18): Modena-Monza (Dazn)
- 18:30 Coppa d’Africa: Zambia-Isole Comore (Sportitalia)
- 21:00 Coppa d’Africa: Marocco-Mali (Sportitalia)
- 21:00 Premier League: Manchester United-Newcastle (Sky Sport Calcio)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 16:00 Serie A1: San Giovanni-Vallefoglia (Dazn)
- 17:00 Serie A1: Novara-Bergamo (Dazn)
- 18:30 Serie A1: Firenze-Scandicci (Rai Sport)
PALLAVOLO MASCHILE
- 16:00 SuperLega: Civitanova-Piacenza (Rai Sport)
- 17:00 SuperLega: Verona-Grottazzolina (Dazn)
- 18:00 SuperLega: Monza-Trento (Dazn)
- 20:30 SuperLega: Modena-Cuneo (Dazn)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.