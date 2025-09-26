Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 26 settembre 2025: Catanzaro-Juve Stabia e Mondiali ciclismo

L’ampia offerta sportiva di oggi spazia in diversi ambiti e appassiona tutti gli appassionati. In programma troviamo eventi di Ciclismo con i prestigiosi Mondiali su strada Kigali 2025, che regalano emozioni e spettacolo nelle prove in linea Junior e Under 23, proposte sia su Rai Sport che Eurosport. Il Calcio propone una giornata intensa con match di grande interesse nei campionati Primavera 1 (Bologna-Atalanta e Inter-Juventus) trasmessi da Sportitalia, la Serie B con Catanzaro-Juve Stabia visibile su Dazn e sfide di Bundesliga e Bundesliga 2 su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio. Continua inoltre la Pallavolo Femminile con il confronto tra Scandicci e Milano, visibile su Rai Sport. Per gli amanti del Basket, spicca la partita di Serie A2 Cividale-Verona sempre su Rai Sport. Infine, il Tennis è protagonista con numerosi match del circuito ATP & WTA disponibili sui canali Sky Sport (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max e Sky Sport 1), sebbene riservati agli abbonati. Un vasto palinsesto che testimonia la varietà e la copertura ampia dello sport in diretta tv oggi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:30 Serie A2: Cividale-Verona (Rai Sport)
CALCIO
- 16:30 Primavera 1: Bologna-Atalanta (Sportitalia)
- 17:30 Pallavolo Femminile – Courmayeur Cup: Scandicci-Milano (Rai Sport)
- 18:30 Primavera 1: Inter-Juventus (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga 2: Schalke-Greuther Furth (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 Serie B: Catanzaro-Juve Stabia (Dazn, pay)
- 20:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Werder Brema (Sky Sport 1, pay)
CICLISMO MASCHILE
- 07:50 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova in linea (Junior) (Eurosport)
- 09:30 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova in linea (Junior) (Rai Sport)
- 11:50 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova in linea (U23) (Eurosport)
- 12:30 Mondiali su strada Kigali 2025: Prova in linea (U23) (Rai Sport)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 17:30 Courmayeur Cup: Scandicci-Milano (Rai Sport)
TENNIS
- 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay)
- 10:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.