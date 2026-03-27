Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 27 marzo: Atp Miami, Inghilterra-Uruguay ed Eurolega basket

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi tra ciclismo, basket, tennis, rugby e calcio in diretta TV.

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La giornata sportiva di oggi offre agli appassionati una vasta scelta di eventi in diretta su numerose emittenti televisive. Tra le discipline protagoniste troviamo il Ciclismo con la 5a tappa della Volta a Catalunya, trasmessa senza copertura pay su Eurosport 2. Per gli amanti degli sport invernali, subito al mattino spazio allo Sci di Fondo con i Campionati Italiani Saint su Rai Sport. Nel corso del pomeriggio e della sera la scena è dominata dal Basket con ben tre sfide di Eurolega: Fenerbahce-Zalgiris, Panathinaikos-Monaco e Barcellona-Stella Rossa, tutte in pay TV sulle piattaforme Sky Sport Mix e Sky Sport Basket. Per gli appassionati di Tennis, impegnati nel prestigioso ATP Masters 1000 Miami, scendono in campo le semifinali singolari con dirette su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Non manca il Rugby con il match del United Rugby Championship tra Glasgow Warriors e Benetton Rugby, visibile su Sky Sport Arena. Chiude il programma una partita di Calcio di livello internazionale, l’amichevole Inghilterra-Uruguay, trasmessa da Sky Sport Calcio in pay TV. Una giornata ricca di sport, con eventi di alto livello e visibili da casa su canali sia in chiaro che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:45 Eurolega, Fenerbahce-Zalgiris (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega, Fenerbahce-Zalgiris (Sky Sport Basket, pay) 20:15 Eurolega, Panathinaikos-Monaco (Sky Sport Mix, pay)

Eurolega, Panathinaikos-Monaco (Sky Sport Mix, pay) 20:45 Eurolega, Barcellona-Stella Rossa (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

20:45 Amichevole Internazionale, Inghilterra-Uruguay (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

14:20 Volta a Catalunya, 5a tappa (Eurosport 2)

Rugby

20:45 United Rugby Championship, Glasgow Warriors-Benetton Rugby (Sky Sport Arena, pay)

Sci di Fondo

10:30 Campionati Italiani Saint, Barthélemy (Rai Sport)

Tennis

00:00 ATP Masters 1000 Miami, 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

ATP Masters 1000 Miami, 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 00:00 ATP Masters 1000 Miami, 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

ATP Masters 1000 Miami, 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay) 20:00 ATP Masters 1000 Miami, 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

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