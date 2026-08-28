Una giornata ricca di sport, con calcio, basket, tennis, ciclismo e molto altro in diretta TV

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Il palinsesto sportivo di oggi offre un’ampia varietà di competizioni, con attenzione particolare a discipline molto amate dal pubblico italiano e internazionale. Tra le protagoniste della giornata spiccano i sorteggi di Europa League e Conference, le gare di basket, con la FIBA World Cup European Qualifiers che vedono impegnate squadre di grande livello come l’Italia, la Bosnia Erzegovina, la Turchia e la Lituania, trasmesse su canali pay come Sky Sport Basket e Sky Sport Mix. Ma non mancherà il grande calcio con le emozioni dei campionati di Serie A, B, C e Bundesliga e match importanti come Milan-Venezia, Cremonese-Modena e l’incontro tedesco FC Bayern Monaco contro VfB Stoccarda, tutti disponibili su piattaforme pay come Dazn e Sky Sport. Grande attenzione anche per gli appassionati di tennis, con semifinali di ATP 250 Winston-Salem e WTA 500 Monterrey in calendario nelle prime ore della giornata, e messa in onda sui canali Sky Sport dedicati. Non mancano poi le prove di ciclismo con la 7a tappa de La Vuelta e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, seguite dal pubblico gratuitamente su Rai Sport. Infine, la pallavolo maschile e femminile accendono i riflettori sugli Europei 2026 e sulla FIPAV Cup Men Elite, con sfide di alto livello trasmesse su diversi canali Sky Sport. Una giornata ricca, dunque, per gli amanti dello sport in tutte le sue declinazioni.