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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 28 agosto 2026

Una giornata ricca di sport, con calcio, basket, tennis, ciclismo e molto altro in diretta TV

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il palinsesto sportivo di oggi offre un’ampia varietà di competizioni, con attenzione particolare a discipline molto amate dal pubblico italiano e internazionale. Tra le protagoniste della giornata spiccano i sorteggi di Europa League e Conference, le gare di basket, con la FIBA World Cup European Qualifiers che vedono impegnate squadre di grande livello come l’Italia, la Bosnia Erzegovina, la Turchia e la Lituania, trasmesse su canali pay come Sky Sport Basket e Sky Sport Mix. Ma non mancherà il grande calcio con le emozioni dei campionati di Serie A, B, C e Bundesliga e match importanti come Milan-Venezia, Cremonese-Modena e l’incontro tedesco FC Bayern Monaco contro VfB Stoccarda, tutti disponibili su piattaforme pay come Dazn e Sky Sport. Grande attenzione anche per gli appassionati di tennis, con semifinali di ATP 250 Winston-Salem e WTA 500 Monterrey in calendario nelle prime ore della giornata, e messa in onda sui canali Sky Sport dedicati. Non mancano poi le prove di ciclismo con la 7a tappa de La Vuelta e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, seguite dal pubblico gratuitamente su Rai Sport. Infine, la pallavolo maschile e femminile accendono i riflettori sugli Europei 2026 e sulla FIPAV Cup Men Elite, con sfide di alto livello trasmesse su diversi canali Sky Sport. Una giornata ricca, dunque, per gli amanti dello sport in tutte le sue declinazioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 20:00 FIBA World Cup European Qualifiers: Bosnia Erzegovina-Italia (Sky Sport Basket) - Pay TV
  • 20:00 FIBA World Cup European Qualifiers: Turchia-Lituania (Sky Sport Mix) - Pay TV

Calcio

  • 20:30 Serie B: Cremonese-Modena (Dazn) - Pay TV
  • 20:45 Serie A: Milan-Venezia (Dazn) - Pay TV
  • 20:30 Bundesliga: FC Bayern Monaco-VfB Stoccarda (Sky Sport Max) - Pay TV
  • 21:00 Serie C: Barletta-Bari (Sky Sport 1) - Pay TV

Ciclismo

  • 13:30 La Vuelta, 7a tappa (Eurosport) - Free TV

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

  • 09:30 7a giornata (Rai Sport) - Free TV
  • 13:30 7a giornata (Rai Sport) - Free TV
  • 14:30 7a giornata (Rai Sport) - Free TV
  • 17:30 7a giornata (Rai Sport) - Free TV

Pallavolo Femminile

  • 18:00 Europei 2026: Turchia-Polonia (Sky Sport 1) - Pay TV
  • 18:00 Europei 2026: Turchia-Polonia (Sky Sport Arena) - Pay TV

Pallavolo Maschile

  • 21:00 FIPAV Cup Men Elite 2026: Italia-Cuba (Sky Sport Arena) - Pay TV

Tennis

  • 00:30 ATP 250 Winston-Salem: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis) - Pay TV
  • 01:00 WTA 500 Monterrey: 1a Semifinale (Sky Sport 1) - Pay TV
  • 03:00 WTA 500 Monterrey: 2a Semifinale (Sky Sport 1) - Pay TV
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis) - Pay TV
  • 22:00 ATP 250 Winston-Salem: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) - Pay TV
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