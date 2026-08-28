Il palinsesto sportivo di oggi offre un’ampia varietà di competizioni, con attenzione particolare a discipline molto amate dal pubblico italiano e internazionale. Tra le protagoniste della giornata spiccano i sorteggi di Europa League e Conference, le gare di basket, con la FIBA World Cup European Qualifiers che vedono impegnate squadre di grande livello come l’Italia, la Bosnia Erzegovina, la Turchia e la Lituania, trasmesse su canali pay come Sky Sport Basket e Sky Sport Mix. Ma non mancherà il grande calcio con le emozioni dei campionati di Serie A, B, C e Bundesliga e match importanti come Milan-Venezia, Cremonese-Modena e l’incontro tedesco FC Bayern Monaco contro VfB Stoccarda, tutti disponibili su piattaforme pay come Dazn e Sky Sport. Grande attenzione anche per gli appassionati di tennis, con semifinali di ATP 250 Winston-Salem e WTA 500 Monterrey in calendario nelle prime ore della giornata, e messa in onda sui canali Sky Sport dedicati. Non mancano poi le prove di ciclismo con la 7a tappa de La Vuelta e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, seguite dal pubblico gratuitamente su Rai Sport. Infine, la pallavolo maschile e femminile accendono i riflettori sugli Europei 2026 e sulla FIPAV Cup Men Elite, con sfide di alto livello trasmesse su diversi canali Sky Sport. Una giornata ricca, dunque, per gli amanti dello sport in tutte le sue declinazioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.