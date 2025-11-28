Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 28 novembre 2025: anticipi di serie A, B e C e Gigante maschile

Scopri la programmazione sportiva del 28 novembre 2025 su Rai, Sky, Dazn, Eurosport e altri canali.

Un ricco palinsesto di eventi sportivi caratterizza la programmazione televisiva di oggi, 28 novembre 2025. Le sfide riguardano diverse discipline, dal Calcio al Sci Alpino, passando per il Curling Maschile, il Calcio a 5 Maschile, il Rugby e il Calcio Femminile. Le emozioni saranno garantite con partite di Serie A, Serie B, Serie C e Bundesliga, oltre a interessanti appuntamenti con la Coppa del Mondo di Sci Alpino a Copper Mountain, trasmessa in chiaro su Rai Sport ed Eurosport.

La giornata si apre con l’amichevole internazionale di calcio femminile Usa-Italia su Rai 2, mentre la serata vedrà impegnati diversi incontri di calcio maschile di alto livello trasmessi su Sky e Dazn, a testimonianza della grande attenzione per questo sport. Spazio anche allo Sci Alpino, con slalom gigante maschili che vedranno protagonisti gli atleti della Coppa del Mondo.

Gli appassionati di Rugby potranno seguire Ulster-Benetton degli United Rugby Championship su Sky Sport Arena, mentre chi preferisce il Curling Maschile potrà godersi la sfida tra Svizzera e Italia agli Europei di Lohja su Rai Sport. Non mancheranno nemmeno gli amanti del Calcio a 5 con Napoli-Catania di Serie A Futsal su Sky Sport Max.

Oggi le offerte televisive sono variegate tra canali pay e gratuiti, offrendo un ventaglio completo per tutti gli sportivi e gli appassionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

01:00 Amichevole Internazionale: Usa-Italia (Rai 2, gratis)

Amichevole Internazionale: Usa-Italia (Rai 2, gratis) 20:30 Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Lipsia (Sky Sport Mix, pay)

Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Lipsia (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Serie B: Cesena-Modena (Dazn, pay)

Serie B: Cesena-Modena (Dazn, pay) 20:30 Serie C: Triestina-Pro Patria (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Triestina-Pro Patria (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A: Como-Sassuolo (Dazn, pay)

Serie A: Como-Sassuolo (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Como-Sassuolo (Sky, pay)

Serie A: Como-Sassuolo (Sky, pay) 20:45 Serie A: Como-Sassuolo (Sky Sport Calcio, pay)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: Napoli-Catania (Sky Sport Max, pay)

Calcio Femminile

01:00 Amichevole Internazionale: Usa-Italia (Rai 2, gratis)

Curling Maschile

08:00 Europei Lohja 2025: Svizzera-Italia (Rai Sport, gratis)

Rugby

20:45 United Rugby Championship: Ulster-Benetton (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

18:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport e Rai Sport, gratis)

Coppa del Mondo: Copper Mountain. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport e Rai Sport, gratis) 21:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport e Rai Sport, gratis)

