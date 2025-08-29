Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 29 agosto 2025: Lecce-Milan, Us Open e Vuelta

La giornata di venerdì 29 agosto 2025 offre una ricca programmazione dedicata agli appassionati di ciclismo, calcio, basket maschile, pallavolo maschile e tennis. Dal mattino fino a tarda serata, in tv si susseguono eventi di grande interesse e di alta qualità, con un equilibrio perfetto tra partite a pagamento e visioni gratuite. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la 7a tappa de La Vuelta su Eurosport, mentre per gli amanti del calcio i dettagli del campionato Serie A e di altri campionati nazionali e internazionali come la Saudi League, la Serie B e la LaLiga rappresentano momenti clou, in onda principalmente su Sky e Dazn. Il basket maschile si concentra invece sul prestigioso FIBA EuroBasket 2025, con sfide molto combattute in onda su Sky Sport Basket. Da non perdere infine il nutrito palinsesto del tennis con la 6a giornata degli US Open, trasmessa su molteplici canali Sky specializzati. Completa l’offerta sportiva l’incontro di pallavolo maschile con la FIPAV Cup Men Elite Torino 2025, visibile in chiaro su Rai Sport.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Ciclismo
- 11:45 La Vuelta – 7a tappa (Eurosport, gratuita)
Calcio
- 16:00 Primavera 1: Atalanta-Torino (Sportitalia, gratuita)
- 18:00 Saudi League: Al Hilal-Al Riyadh (Sportitalia, gratuita)
- 18:30 Serie A: Cremonese-Sassuolo (Dazn, a pagamento)
- 19:30 LaLiga: Elche-Levante (Dazn, a pagamento)
- 20:30 Serie B: Reggiana-Empoli (Dazn, a pagamento)
- 20:45 Serie A: Lecce-Milan (Sky, a pagamento)
- 21:30 LaLiga: Valencia-Getafe (Dazn, a pagamento)
Basket maschile
- 15:30 FIBA EuroBasket 2025: Lituania-Montenegro (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 19:30 FIBA EuroBasket 2025: Finlandia-Gran Bretagna (Sky Sport Basket, a pagamento)
Pallavolo Maschile
- 20:30 FIPAV Cup Men Elite Torino 2025: Italia-Turchia (Rai Sport, gratuita)
Tennis
- 01:00 US Open – 6a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.