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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 29 maggio: Monza-Catanzaro, Giro d'Italia e Roland Garros

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane, dal tennis al calcio, dal basket al ciclismo.

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La giornata di venerdì 29 maggio è ricca di appuntamenti con il tennis, che domina la scena con numerosi match in diretta dal Roland Garros, trasmessi principalmente su Eurosport ed Eurosport 2 in chiaro. Gli amanti del calcio potranno seguire sfide di interesse vario tra cui l’imperdibile match di Serie B Monza-Catanzaro in onda sia sui canali pay Dazn e Sky Sport 1, sia in chiaro su TV8, oltre a partite di Ligue 1 e amichevoli internazionali con copertura Sky Sport.

Molto interessante anche la programmazione del basket, con le partite di Serie A trasmesse su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo. Da non perdere la tappa del ciclismo con il Giro d’Italia, raccontate da Eurosport e Rai Sport, e gli eventi di atletica leggera e rugby, anch’essi visibili su Sky Sport Arena, tra cui la World Athletics Continental Tour Gold e i quarti di finale del United Rugby Championship. Si prospetta una giornata intensa e variegata per gli appassionati di sport, con proposte per ogni gusto e preferenza.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

  • 18:00 World Athletics Continental Tour Gold, Bydgoszcz (Sky Sport Arena, pay)

Basket

  • 20:00 Serie A: Brescia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:00 Serie A: Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano (Cielo, free)

Calcio

  • 20:00 Serie B: Monza-Catanzaro (Dazn, pay)
  • 20:00 Serie B: Monza-Catanzaro (TV8, free)
  • 20:00 Serie B: Monza-Catanzaro (Sky Sport 1, pay)
  • 20:30 Amichevole Internazionale: Bosnia Erzegovina-Macedonia del Nord (Sky Sport Max, pay)
  • 20:45 Ligue 1: Nizza-Saint Etienne (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

  • 12:15 Giro d’Italia – 19a tappa: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) (Eurosport, free)
  • 12:30 Giro d’Italia – 19a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, free)
  • 14:05 Giro d’Italia – 19a tappa: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) (Rai 2, free)

Rugby

  • 20:30 United Rugby Championship, Quarto Di Finale 1 (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

  • 10:30 Roland Garros (Eurosport 2, free)
  • 13:00 Roland Garros (Eurosport 2, free)
  • 16:00 Roland Garros (Eurosport 2, free)
  • 18:00 Roland Garros (Eurosport 2, free)
  • 17:45 Roland Garros (Eurosport, free)
  • 19:00 Roland Garros (Eurosport, free)
  • 20:00 Roland Garros (Eurosport, free)

Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 29 maggio: Monza-Catanzaro, Giro d'Italia e Roland Garros

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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