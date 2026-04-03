Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 3 aprile: serie C, Saudi League ed Eurolega basket

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto dedicato a diverse discipline, con la possibilità di seguire in diretta su numerose emittenti eventi di grande interesse. Tra le protagoniste spiccano le sfide di calcio, che si articolano tra Serie C, Ligue 1, e competizioni internazionali come la Saudi League e la Liga Profesional. Sempre nel calcio, l’offerta include anche il calcio a 5 maschile con il campionato di Serie A Futsal, offrendo agli appassionati un ventaglio completo di incontri da non perdere.
In contemporanea, il basket propone sfide di alto livello nelle competizioni di Eurocup, Eurolega, e Serie A2, con partite trasmesse principalmente sui canali Sky e Rai Sport, con incontri equilibrati e avvincenti. Parallelamente segue una lunga sessione dedicata al tennis con eventi dell’ATP e WTA presenti su diversi canali Sky Sport, per gli amanti della racchetta l’appuntamento è assicurato.
In generale, il quadro televisivo di oggi si distingue per la varietà delle discipline in diretta, la copertura fra emittenti pay e gratuite, nonché la molteplicità di orari, che consente di seguire lo sport in ogni momento della giornata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:00 Eurocup: Bahcesehir-Besiktas (Sky Sport Basket, pay)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Valencia (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Serie A2: Pesaro-Verona (Rai Sport, free)
Calcio
- 00:30 Liga Profesional: San Lorenzo-Estudiantes (Sportitalia, free)
- 20:00 Saudi League: Al Nassr-Al Najma (Sportitalia, free)
- 20:30 Serie C: Livorno-Gubbio (Sky Sport Mix, pay)
- 20:30 Serie C: Union Brescia-Cittadella (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Serie C: Lecco-L.R. Vicenza (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Ligue 1: PSG-Tolosa (Sky Sport 1, pay)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal: Cosenza Futsal-L84 (Sky Sport Max, pay)
Tennis
- 10:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 10:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 10:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.