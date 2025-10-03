Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025: Verona-Sassuolo, Eurolega e Atp Shanghai

Scopri tutti gli appuntamenti con il calcio, basket, tennis, ciclismo e calcio a 5 in diretta oggi

Una giornata ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di calcio, basket, tennis, ciclismo e calcio a 5 maschile. La programmazione televisiva di oggi offre eventi che spaziano dai grandi campionati nazionali alle competizioni internazionali, con molti incontri in chiaro e altrettanti in pay tv, per garantire a tutti la possibilità di seguire le proprie discipline preferite.

Tra gli appuntamenti più attesi vi sono sicuramente le partite della Serie A, con Verona-Sassuolo trasmessa contemporaneamente da Sky, DAZN e Sky Sport Calcio, e gli scontri del campionato Primavera 1 con Sassuolo-Cremonese e Genoa-Bologna su Sportitalia. La basket invece accende la serata con la Eurolega, che vede in campo Valencia contro Virtus Bologna e il match tra Panathinaikos e Barcellona, trasmessi su canali pay di Sky.

In tennis continuano le emozioni agli ATP 1000 di Shanghai e al WTA 1000 di Pechino, con giornate di gare che coinvolgono i migliori giocatori del circuito, disponibili su molteplici canali Sky dedicati. Anche il ciclismo propone eventi di rilievo con la 4a tappa del Giro di Croazia e il Tour of Munsterland, entrambi in diretta su Eurosport.

Infine, appuntamento per gli amanti del calcio a 5 maschile con la Serie A Futsal e il match tra Catania e Genzano, visibile su Sky Sport Max.

Una giornata davvero intensa e variegata che offre a tutti la possibilità di vivere lo sport a 360 gradi, tra incontri di alto livello e spettacolo garantito sulle principali emittenti televisive italiane.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:15 Eurolega: Panathinaikos-Barcellona (Sky Sport Arena, pay)

Eurolega: Panathinaikos-Barcellona (Sky Sport Arena, pay) 20:30 Eurolega: Valencia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Valencia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay) 21:00 Serie A2: Mestre-Cento (Rai Sport, free)

CALCIO

14:30 Primavera 1: Sassuolo-Cremonese (Sportitalia, free)

Primavera 1: Sassuolo-Cremonese (Sportitalia, free) 16:30 Primavera 1: Genoa-Bologna (Sportitalia, free)

Primavera 1: Genoa-Bologna (Sportitalia, free) 20:45 Serie A: Verona-Sassuolo (Sky, DAZN, Sky Sport Calcio – pay)

Serie A: Verona-Sassuolo (Sky, DAZN, Sky Sport Calcio – pay) 21:00 Premier League: Bournemouth-Fulham (Sky Sport Mix, pay)

Premier League: Bournemouth-Fulham (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Serie C: Latina-Benevento (Sky Sport 1, pay)

CALCIO A 5 MASCHILE

20:30 Serie A Futsal: Catania-Genzano (Sky Sport Max, pay)

CICLISMO

14:00 Giro di Croazia: 4a tappa (Eurosport, free)

Giro di Croazia: 4a tappa (Eurosport, free) 16:00 Tour of Munsterland (Eurosport, free)

TENNIS

06:30 ATP 1000 Shanghai: 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena – pay)

ATP 1000 Shanghai: 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena – pay) 09:00 WTA 1000 Pechino: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, pay)

WTA 1000 Pechino: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, pay) 12:00 WTA 1000 Pechino: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, pay)

WTA 1000 Pechino: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, pay) 12:15 ATP 1000 Shanghai: 3a giornata (Sky Sport Arena, pay)

ATP 1000 Shanghai: 3a giornata (Sky Sport Arena, pay) 12:30 ATP 1000 Shanghai: 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, pay)

