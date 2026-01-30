Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 30 gennaio: Sinner, Brignone, Goggia e Lazio-Genoa

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane.

La giornata di oggi offre un ricco palinsesto dedicato agli amanti dello Sci Alpino, Tennis, Calcio, Basket, Pallamano maschile e Rugby. Numerosi appuntamenti imperdibili per seguire in diretta gli eventi più emozionanti su diverse piattaforme TV. In Tennis, spiccano le semifinali dell’Australian Open con il grande match tra Sinner e Djokovic, trasmesso su più canali nazionali, permettendo a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un punto. Per gli amanti dello Sci Alpino, la prestigiosa Coppa del Mondo propone la Discesa Libera Femminile da Crans Montana, visibile su Rai 2 ed Eurosport 2, due reti che assicurano una completa copertura.

Il Calcio offre invece un’ampia varietà di incontri, dalla Serie A con la sfida Lazio-Genoa, passando per la Serie B e la Primavera 1, fino alla Saudi League, con una ricca offerta sia in chiaro sia a pagamento. Sul campo del Basket sono protagoniste le sfide di Eurolega e Serie A2, con squadre italiane pronte a dar battaglia nelle rispettive competizioni. Per chi cerca lo spettacolo del Pallamano maschile, gli Europei 2026 presentano le semifinali da non perdere. Infine, per gli appassionati di Rugby, la sfida del United Rugby Championship tra Benetton e Scarlets accende la serata televisiva. Una giornata intensa, ricca di emozioni e adatta a qualsiasi tifoso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

04:00 NBA: Golden State Warriors-Detroit Pistons (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Golden State Warriors-Detroit Pistons (Sky Sport Basket, pay) 19:30 Eurolega: Monaco-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Monaco-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay) 19:30 Eurolega: Monaco-Virtus Bologna (Sky Sport 1, pay)

Eurolega: Monaco-Virtus Bologna (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A2: Pesaro-Brindisi (Rai Sport)

Calcio

02:30 Saudi League: Al Kholood-Al Nassr (Sportitalia)

Saudi League: Al Kholood-Al Nassr (Sportitalia) 18:00 Primavera 1: Inter-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Cremonese (Sportitalia) 20:30 Serie B: Bari-Palermo (Dazn, pay)

Serie B: Bari-Palermo (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Lazio-Genoa (Dazn, pay)

Pallamano maschile

17:45 Europei 2026: Semifinale 1 (Sky Sport Max, pay)

Europei 2026: Semifinale 1 (Sky Sport Max, pay) 20:30 Europei 2026: Semifinale 2 (Sky Sport Max, pay)

Rugby

20:45 United Rugby Championship: Benetton-Scarlets (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Crans Montana – Discesa Libera Femminile (Eurosport 2)

Coppa del Mondo: Crans Montana – Discesa Libera Femminile (Eurosport 2) 10:00 Coppa del Mondo: Crans Montana – Discesa Libera Femminile (Rai 2)

Tennis

09:30 Australian Open – Semifinali: Sinner-Djokovic (Eurosport)

Australian Open – Semifinali: Sinner-Djokovic (Eurosport) 09:30 Australian Open – Semifinali: Sinner-Djokovic (Nove)