Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 4 settembre 2026: serie A, Vuelta, Us Open, basket e Diamond League

Il meglio di ciclismo, calcio, basket femminile, tennis e atletica in diretta TV oggi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con diverse discipline pronte a catturare l’attenzione degli appassionati. Tra i protagonisti in TV troviamo il Ciclismo con la 13a tappa de La Vuelta, un appuntamento imperdibile per gli amanti delle corse su strada. Il Basket femminile offre una programmazione intensa con le partite dei Mondiali Germania 2026, che vedono impegnate squadre di alto livello come Usa, Cina e Italia, tutte disponibili solo sulle piattaforme pay. Il Calcio è presente con una variegata offerta: dai match del campionato Primavera 1, tutti in chiaro su Sportitalia, fino agli incontri di Serie A, Bundesliga 2 e Premier League, trasmessi da emittenti a pagamento come Dazn e Sky Sport. Per gli appassionati di Tennis continua il prestigioso US Open con la 6a giornata, esclusivamente su canali pay di Sky Sport, mentre gli amanti dell’Atletica Leggera possono seguire la Diamond League – Finali con dirette sia in chiaro che a pagamento, un’occasione unica per gli sportivi di vedere i migliori atleti in azione. Insomma, la programmazione di oggi offre una vasta scelta, spaziando dagli sport individuali a quelli di squadra, con numerose opzioni sia gratuite che a pagamento, adeguate a ogni tipo di spettatore.