Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 5 dicembre: discesa maschile, Eurolega e serie C

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e sci alpino con numerosi eventi trasmessi in diretta TV su diversi canali, gratuiti e a pagamento.
Da non perdere la Coppa del Mondo di sci alpino con la discesa libera maschile in programma a Beaver Creek, visibile su Eurosport in chiaro.
Per gli amanti del calcio si segnalano diverse partite di alto livello: dalla Primavera 1 con Milan-Verona su Sportitalia, fino alla Ligue 1 francese con Brest-Monaco (Sky Sport Mix) e Lille-Marsiglia (Sky Sport Calcio), ma anche Bundesliga e Serie C con incontri rispettivamente su Sky Sport Max e Sky Sport Arena.
Il basket offrirà emozioni nella Serie A2 con la sfida Cividale-Bergamo in esclusiva gratuita su Rai Sport e in Eurolega con due match importanti visibili su Sky Sport, Sky Sport Basket e Sky Sport 1.
Gli appassionati potranno seguire dunque un ventaglio completo e variegato di discipline e campionati, con ampia copertura televisiva che accontenta tutti i gusti sportivi, dai più popolari ai grandi eventi internazionali.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Dubai (Sky Sport Basket, pay)
- 20:30 Eurolega: Baskonia-Olimpia Milano (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Serie A2: Cividale-Bergamo (Rai Sport)
Calcio
- 14:00 Primavera 1: Milan-Verona (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga 2: Fortuna Dusseldorf-Schalke (Sky Sport Calcio, pay)
- 19:00 Ligue 1: Brest-Monaco (Sky Sport Mix, pay)
- 20:30 Bundesliga: Mainz-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 Serie C: Catania-Crotone (Sky Sport Arena, pay)
- 21:00 Ligue 1: Lille-Marsiglia (Sky Sport Calcio, pay)
Sci Alpino
- 19:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Discesa Libera M (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.