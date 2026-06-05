Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 5 giugno: Cobolli-Arnaldi e Italia-Serbia femminile

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta sui canali TV di oggi, dal ciclismo al calcio femminile.

La giornata di oggi offre una ricca programmazione dedicata agli appassionati di sport, con eventi di primo piano che abbracciano diverse discipline. Il ciclismo femminile propone la 7a tappa del Giro d’Italia Women, in diretta su Rai 2 ed Eurosport 2, per seguire in tempo reale la competizione che sta appassionando il pubblico. Nel basket sono in programma sia le sfide della NBA Finals, con il match tra San Antonio Spurs e New York Knicks disponibile solo su Amazon Prime Video, sia la Serie A italiana con Olimpia Milano contro Brescia, visibile su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo. Il tennis regala invece due semifinali maschili al Roland Garros, trasmesse senza costi aggiuntivi su Eurosport e Nove, mentre per gli amanti del calcio e calcio femminile ci sono interessanti gare internazionali: l’Italia femminile affronta la Serbia in una gara di qualificazione ai Mondiali Brasil 2027 su Rai 2 in chiaro, e in contemporanea si giocano le amichevoli internazionali maschili tra Ungheria e Finlandia, triplici su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio ma a pagamento. Un palinsesto variegato che conferma come oggi la giornata televisiva sia all’insegna di uno sport completo, per tutti i gusti e su diversi canali.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:30 NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video, pay)

NBA Finals: San Antonio Spurs-New York Knicks (Amazon Prime Video, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Brescia (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Olimpia Milano-Brescia (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Brescia (Cielo, free)

Calcio

19:45 Amichevole Internazionale: Ungheria-Finlandia (Sky Sport 1, pay)

Amichevole Internazionale: Ungheria-Finlandia (Sky Sport 1, pay) 19:45 Amichevole Internazionale: Ungheria-Finlandia (Sky Sport Calcio, pay)

Calcio Femminile

18:15 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Italia-Serbia (Rai 2, free)

Ciclismo Femminile

15:00 Giro d’Italia Women – 7a tappa: Sorbolo Mezzani-Salice Terme (Eurosport 2, free)

Giro d’Italia Women – 7a tappa: Sorbolo Mezzani-Salice Terme (Eurosport 2, free) 15:30 Giro d’Italia Women – 7a tappa: Sorbolo Mezzani-Salice Terme (Rai 2, free)

Tennis

14:30 Roland Garros: Semifinali Singolo Maschile (Eurosport, free)

Roland Garros: Semifinali Singolo Maschile (Eurosport, free) 19:00 Roland Garros – Semifinali (Singolare maschile): Arnaldi-Cobolli (Eurosport, free)

Roland Garros – Semifinali (Singolare maschile): Arnaldi-Cobolli (Eurosport, free) 19:00 Roland Garros – Semifinali (Singolare maschile): Arnaldi-Cobolli (Nove, free)

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