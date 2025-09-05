Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 5 settembre 2025: Italia-Estonia, U.21, Us Open e Vuelta

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta per gli appassionati di calcio, ciclismo e tennis. Molto attesi gli appuntamenti con le qualificazioni, che vedono impegnata la nazionale italiana. Nel calcio, infatti, da non perdere le partite valide per le Qualificazioni Europei U21 2027 e per le Qualificazioni Mondiali 2026. Tra gli eventi più seguiti, spiccano i match Italia-Montenegro, in diretta su Rai 2, e Italia-Estonia, trasmessa su Rai 1, con la particolarità di avere anche una diretta gol disponibile su Sky Sport Calcio per i tifosi che vogliono seguire in tempo reale l’evoluzione delle reti. Gli amanti del ciclismo si potranno invece gustare la 13a tappa de La Vuelta, visibile su Eurosport in chiaro. Per gli appassionati del tennis, la giornata è intensa con il grande appuntamento del US Open: la finale del doppio femminile e soprattutto le semifinali maschili, con trasmissioni su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, alcune delle quali a pagamento. Oggi lo sport televisivo offre così una panoramica completa di spettacolo e agonismo, con eventi imperdibili per tutti i gusti e su diversi canali.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 18:15 Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Montenegro (Rai 2, gratuito)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Estonia (Rai 1, gratuito)
- 20:45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio, a pagamento)
Ciclismo
- 14:30 La Vuelta – 13a tappa (Eurosport, gratuito)
Tennis
- 01:00 US Open – 2a Semifinale Maschile (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 01:00 US Open – 2a Semifinale Maschile (Sky Sport 1, a pagamento)
- 18:00 US Open – Finale Doppio Femminile (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 21:00 US Open – 1a Semifinale Maschile (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 21:00 US Open – 1a Semifinale Maschile (Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.