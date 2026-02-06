Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 6 febbraio 2026: Olimpiadi invernali, anticipi di A e B ed Eurolega

La giornata sportiva di oggi offre un ricco palinsesto con appuntamenti dedicati agli appassionati di calcio, tennis, basket, rugby e atletica leggera, ma anche alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con numerose dirette su varie emittenti e la cerimonia d’apertura. Tra i match di calcio da segnalare spiccano le sfide in Primavera 1, Serie A, Serie B e Premier League, con formazioni che vanno dal Parma e Sassuolo fino a Leeds United e Nottingham Forest. Nel tennis si susseguono i quarti di finale degli ATP & WTA e le semifinali dei tornei WTA 250 Ostrava e Cluj-Napoca, trasmesse prevalentemente da Sky Sport. Per gli amanti del basket c’è grande attesa per le gare di Eurolega e Serie A2, mentre il rugby propone il Sei Nazioni U20 con incontri combattuti tra Inghilterra-Galles e Italia-Scozia. La atletica leggera propone l’importante tappa del World Athletics Indoor Tour Gold da Madrid. Le Olimpiadi Invernali, presenti con numerose trasmissioni Rai, arricchiscono ulteriormente l’offerta sportiva per un palinsesto pieno di azione e spettacolo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 19:15 World Athletics Indoor Tour Gold: Madrid (Sky Sport Arena)
Basket
- 20:00 Eurolega: Villeurbanne-Olimpia Milano (Sky Sport 1)
- 20:15 Eurolega: Olympiacos-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)
- 20:45 Serie A2: Torino-Bologna (Rai Sport)
Calcio
- 14:00 Primavera 1: Parma-Sassuolo (Sportitalia)
- 18:30 Saudi League: Al Nassr-Al Ittihad (Sportitalia)
- 20:30 Serie B: Cesena-Pescara (Dazn)
- 20:45 Serie A: Verona-Pisa (Dazn)
- 21:00 Premier League: Leeds United-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 10:05 Programmazione olimpica (Rai 2)
- 14:00 Programmazione olimpica (Rai 2)
- 13:00 Programmazione olimpica (Rai Sport)
- 19:00 Programmazione olimpica (Rai 2)
Rugby
- 20:15 Sei Nazioni U20: Italia-Scozia (Sky Sport Max)
- 20:45 Sei Nazioni U20: Inghilterra-Galles (Sky Sport Mix)
Tennis
- 14:30 ATP & WTA: 1^ Quarto Di Finale (Sky Sport Tennis)
- 15:00 WTA 500 Abu Dhabi: 1a Semifinale (Sky Sport 1)
- 16:00 WTA 250 Ostrava: 1a Semifinale (Sky Sport Mix)
- 16:00 Wta 250 Cluj-Napoca: 1a Semifinale (Sky Sport Max)
- 16:30 ATP & WTA: 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport Tennis)
- 17:00 WTA 500 Abu Dhabi: 2a Semifinale (Sky Sport 1)
- 18:00 WTA 250 Ostrava: 2a Semifinale (Sky Sport Mix)
- 18:00 Wta 250 Cluj-Napoca: 2a Semifinale (Sky Sport Max)
- 18:30 ATP & WTA: 3^ Quarto Di Finale (Sky Sport Tennis)
- 20:30 ATP & WTA: 4^ Quarto Di Finale (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.