Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 6 marzo: anticipo di A, discesa donne, Indian Wells e 6 Nazioni

Oggi la giornata si apre con una ricca offerta di eventi dedicati a diversi appassionanti sport, con una particolare attenzione per calcio, tennis, basket e sci alpino. Chi ama il tennis potrà seguire la seconda e terza giornata del torneo ATP & WTA 1000 Indian Wells, trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis, mentre gli appassionati di sci alpino avranno l’occasione di godersi la Discesa Libera Femminile di Coppa del Mondo da Val di Fassa, visibile su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. La serata è particolarmente ricca di appuntamenti calcistici, con il match di Serie A tra Napoli e Torino, disponibile su DAZN, e confronti di primo piano nei campionati come la Bundesliga, Ligue 1 e la Saudi League, seguiti su Sky Sport Calcio e Sportitalia. Non mancano inoltre le sfide di rugby con gli incontri dei Sei Nazioni U20 e Seniores, e il grande basket con Eurolega, NBA e Serie A2, che completano il palinsesto sportivo odierno con dirette principalmente su Sky Sport Basket e Rai Sport. Anche le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono protagoniste della mattinata su Rai Sport, garantendo una copertura completa e variegata per tutti gli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

03:30 NBA: San Antonio-L.A. Clippers (Sky Sport Basket, pay)

NBA: San Antonio-L.A. Clippers (Sky Sport Basket, pay) 20:15 Eurolega: Olympiacos-Panathinaikos (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Olympiacos-Panathinaikos (Sky Sport Basket, pay) 20:45 Serie A2: Livorno-Fortitudo Bologna (Rai Sport, free)

Calcio

18:30 Bundesliga 2: Schalke 04-Arminia Bielefeld (Sky Sport Calcio, pay)

Bundesliga 2: Schalke 04-Arminia Bielefeld (Sky Sport Calcio, pay) 20:00 Saudi League: Al Ahli-Al Ittihad (Sportitalia, free)

Saudi League: Al Ahli-Al Ittihad (Sportitalia, free) 20:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport 1, pay)

Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A: Napoli-Torino (Dazn, pay)

Serie A: Napoli-Torino (Dazn, pay) 20:45 Ligue 1: PSG-Monaco (Sky Sport Calcio, pay)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:00 . (Rai Sport, free)

Rugby

20:15 Sei Nazioni U20: Italia-Inghilterra (Sky Sport Mix, pay)

Sei Nazioni U20: Italia-Inghilterra (Sky Sport Mix, pay) 21:10 Sei Nazioni: Irlanda-Galles (Sky Sport Max, pay)

Sci Alpino

11:30 Coppa del Mondo: Val di Fassa. Discesa Libera F (Eurosport, free)

Coppa del Mondo: Val di Fassa. Discesa Libera F (Eurosport, free) 11:30 Coppa del Mondo: Val di Fassa. Discesa Libera F (Rai 2, free)

Coppa del Mondo: Val di Fassa. Discesa Libera F (Rai 2, free) 12:50 Coppa del Mondo: Val di Fassa. Discesa Libera F (Rai Sport, free)

Tennis

06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 2a giornata (Sky Sport Arena, pay)

ATP & WTA 1000 Indian Wells: 2a giornata (Sky Sport Arena, pay) 06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA 1000 Indian Wells: 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 3a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA 1000 Indian Wells: 3a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 3a giornata (Sky Sport Arena, pay)

