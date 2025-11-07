Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 7 novembre 2025: anticipi serie A, B e C. Musetti ed Eurolega basket

La giornata di venerdì 7 novembre 2025 si presenta ricca di appuntamenti sportivi imperdibili sulle principali emittenti italiane. Tra i protagonisti di oggi spiccano senza dubbio il calcio, il tennis e il basket, con incontri di rilievo che coinvolgono campionati nazionali e internazionali. Nel calcio si susseguono partite di varie competizioni, dalla Primavera 1 alla Bundesliga, passando per la Serie A, B e C, con sfide importanti come Pisa-Cremonese, Spezia-Bari e Werder-Wolfsburg, trasmesse su canali come Sky, DAZN e Sportitalia. Il tennis è protagonista con le semifinali maschili e femminili di prestigiosi tornei come l’ATP 250 Metz e il WTA Finals Riyadh 2025, visibili su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, in campo anche Musetti. Anche il basket offre incontri di altissimo livello, con partite di Eurolega e Serie A che vedranno sfidarsi squadre blasonate come Efes, Olimpia Milano, Barcellona e Real Madrid, trasmesse principalmente su Sky Sport Basket e Sky Sport Arena. Un palinsesto variegato che permetterà agli appassionati di scegliere tra diverse discipline e competizioni in diretta televisiva.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 18:30 Eurolega: Efes-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Barcellona-Real Madrid (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A: Reggio Emilia-Universo Treviso (Sky Sport Basket)
Calcio
- 01:00 Liga Profesional: Rosario Central-San Lorenzo (Sportitalia)
- 15:00 Primavera 1: Parma-Cesena (Sportitalia)
- 18:30 Saudi League: Al Najma-Al Hilal (Sportitalia)
- 20:30 Bundesliga: Werder-Wolfsburg (Sky Sport Mix)
- 20:30 Serie C: Campobasso-Sambenedettese (Sky Sport Max)
- 20:30 Serie B: Spezia-Bari (Dazn)
- 20:45 Serie A: Pisa-Cremonese (Sky)
Tennis
- 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis)
- 15:30 ATP 250 Metz – 1a Semifinale (Sky Sport Mix)
- 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)
- 16:00 ATP 250 Atene – 1a Semifinale (Sky Sport Max)
- 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)
- 18:00 ATP 250 Metz – 2a Semifinale (Sky Sport Mix)
- 18:00 ATP 250 Atene – 2a Semifinale (Sky Sport Max)
- 20:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.