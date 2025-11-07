Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 7 novembre 2025: anticipi serie A, B e C. Musetti ed Eurolega basket

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in TV, tra calcio, tennis e basket su varie emittenti.

La giornata di venerdì 7 novembre 2025 si presenta ricca di appuntamenti sportivi imperdibili sulle principali emittenti italiane. Tra i protagonisti di oggi spiccano senza dubbio il calcio, il tennis e il basket, con incontri di rilievo che coinvolgono campionati nazionali e internazionali. Nel calcio si susseguono partite di varie competizioni, dalla Primavera 1 alla Bundesliga, passando per la Serie A, B e C, con sfide importanti come Pisa-Cremonese, Spezia-Bari e Werder-Wolfsburg, trasmesse su canali come Sky, DAZN e Sportitalia. Il tennis è protagonista con le semifinali maschili e femminili di prestigiosi tornei come l’ATP 250 Metz e il WTA Finals Riyadh 2025, visibili su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, in campo anche Musetti. Anche il basket offre incontri di altissimo livello, con partite di Eurolega e Serie A che vedranno sfidarsi squadre blasonate come Efes, Olimpia Milano, Barcellona e Real Madrid, trasmesse principalmente su Sky Sport Basket e Sky Sport Arena. Un palinsesto variegato che permetterà agli appassionati di scegliere tra diverse discipline e competizioni in diretta televisiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:30 Eurolega: Efes-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Eurolega: Efes-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 20:30 Eurolega: Barcellona-Real Madrid (Sky Sport Arena)

Eurolega: Barcellona-Real Madrid (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A: Reggio Emilia-Universo Treviso (Sky Sport Basket)

Serie A: Reggio Emilia-Universo Treviso (Sky Sport Basket) 20:45 Serie A: Reggio Emilia-Universo Treviso (Sky Sport 1)

Calcio

01:00 Liga Profesional: Rosario Central-San Lorenzo (Sportitalia)

Liga Profesional: Rosario Central-San Lorenzo (Sportitalia) 15:00 Primavera 1: Parma-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1: Parma-Cesena (Sportitalia) 18:30 Saudi League: Al Najma-Al Hilal (Sportitalia)

Saudi League: Al Najma-Al Hilal (Sportitalia) 20:30 Bundesliga: Werder-Wolfsburg (Sky Sport Mix)

Bundesliga: Werder-Wolfsburg (Sky Sport Mix) 20:30 Serie C: Campobasso-Sambenedettese (Sky Sport Max)

Serie C: Campobasso-Sambenedettese (Sky Sport Max) 20:30 Serie B: Spezia-Bari (Dazn)

Serie B: Spezia-Bari (Dazn) 20:45 Serie A: Pisa-Cremonese (Sky)

Serie A: Pisa-Cremonese (Sky) 20:45 Serie A: Pisa-Cremonese (Sky Sport Calcio)

Serie A: Pisa-Cremonese (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Pisa-Cremonese (Dazn)

Tennis

13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis)

WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis) 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport 1)

WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Doppio (Sky Sport 1) 15:30 ATP 250 Metz – 1a Semifinale (Sky Sport Mix)

ATP 250 Metz – 1a Semifinale (Sky Sport Mix) 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)

WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis) 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1)

WTA Finals Riyadh 2025 – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1) 16:00 ATP 250 Atene – 1a Semifinale (Sky Sport Max)

ATP 250 Atene – 1a Semifinale (Sky Sport Max) 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)

WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis) 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1)

WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport 1) 18:00 ATP 250 Metz – 2a Semifinale (Sky Sport Mix)

ATP 250 Metz – 2a Semifinale (Sky Sport Mix) 18:00 ATP 250 Atene – 2a Semifinale (Sky Sport Max)

ATP 250 Atene – 2a Semifinale (Sky Sport Max) 20:00 WTA Finals Riyadh 2025 – 2a Semifinale Doppio (Sky Sport Tennis)

