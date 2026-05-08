Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 8 maggio: Giro d'Italia, anticipo di A, Internazionali di tennis

Programmazione sportiva ricca di eventi dal ciclismo al calcio e tennis oggi in TV.

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Oggi la programmazione sportiva televisiva offre una varietà di appuntamenti imperdibili per gli appassionati delle diverse discipline. Il ciclismo è protagonista con la 1a tappa del Giro d’Italia e la 6a tappa della Vuelta Femminile, entrambe visibili su canali gratuiti come Eurosport e Rai Sport. Per gli amanti del calcio, spiccano le sfide di Serie A con la partita Torino-Sassuolo, trasmessa su molteplici piattaforme a pagamento, e la competizione Primavera 1 tra Inter e Verona in chiaro su Sportitalia. Intenso anche il programma dedicato al tennis con la 4a giornata dell’ATP & WTA 1000 di Roma, seguita su diversi canali Sky e anche in chiaro su TV8. Per gli appassionati di basket, l’importante incontro di Eurolega tra Panathinaikos e Valencia è disponibile su Sky Sport Basket. Infine non manca l’atletica leggera con la Diamond League da Doha visibile su Sky Sport Max. Un palinsesto ricco, quindi, che soddisfa gli sportivi con un mix di eventi gratuiti e a pagamento, spaziando tra discipline di grande seguito e competizioni di assoluto rilievo internazionale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18.00 Diamond League, Doha (Sky Sport Max)

Basket

20.15 Eurolega: Panathinaikos-Valencia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18.00 Primavera 1: Inter-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Inter-Verona (Sportitalia) 20.45 Serie A: Torino-Sassuolo (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Torino-Sassuolo (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay) 20.45 Ligue 1: Lens-Nantes (Sky Sport Max, pay)

Ciclismo

12.30 Giro d’Italia – 1a tappa: Nessebar-Burgas (Eurosport, Eurosport 2, Rai Sport)

Ciclismo Femminile

16.30 La Vuelta – 6a tappa (Eurosport, Eurosport 2)

Tennis

11.00 ATP & WTA 1000 Roma – 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA 1000 Roma – 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, pay) 19.00 ATP & WTA 1000 Roma – 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA 1000 Roma – 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay) 20.30 ATP 1000 Roma – 4a giornata (TV8)

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