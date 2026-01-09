Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 9 gennaio: Coppa d'Africa, Eurolega e Atp Brisbane

La giornata odierna si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallamano e tennis. Sul fronte del calcio spiccano le sfide valide per la Coppa d’Africa con due incontri in chiaro su Sportitalia: Mali-Senegal alle 17.00 e Camerun-Marocco alle 20.00. Sempre alle 20.30, altri due match di grande interesse tra cui la partita di Bundesliga Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund su Sky Sport Arena e la partita di Serie C Ascoli-Ternana su Sky Sport Calcio. Nel mondo del basket, oltre all’NBA con la gara L.A. Lakers-Milwaukee trasmessa su Sky Sport Basket alle 4:30, grande attenzione per l’Eurolega con le sfide Zalgiris-Stella Rossa alle 19:00 su Sky Sport Max, Olimpia Milano-Efes alle 20:30 su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, e la Serie A2 con Rieti-Cividale alle 21 su Rai Sport. Per gli amanti del tennis, le semifinali di vari tornei (ATP 250 Brisbane, WTA 500 Brisbane) e sessioni della ATP & WTA saranno visibili su canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport 1. Infine, il pallamano maschile propone alle 20.00 l’amichevole Isole Faroe-Italia su Sky Sport Mix. Una giornata intensa e variegata, protagonista sugli schermi italiani con offerte sia in chiaro che a pagamento, per tutti i gusti e tutte le discipline sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 04:30 NBA: L.A. Lakers-Milwaukee (Sky Sport Basket, pay)
- 19:00 Eurolega: Zalgiris-Stella Rossa (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Efes (Sky Sport Basket, pay / Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Serie A2: Rieti-Cividale (Rai Sport, free)
Calcio
- 17:00 Coppa d’Africa: Mali-Senegal (Sportitalia, free)
- 20:00 Coppa d’Africa: Camerun-Marocco (Sportitalia, free)
- 20:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena, pay)
- 20:30 Serie C: Ascoli-Ternana (Sky Sport Calcio, pay)
Pallamano Maschile
- 20:00 Amichevole: Isole Faroe-Italia (Sky Sport Mix, pay)
Tennis
- 02:00 WTA 500 Brisbane: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 04:00 ATP 250 Brisbane: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
- 05:30 ATP & WTA: 1a Semifinale (Sky Sport Arena, pay)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.