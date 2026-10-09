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Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre 2026: serie A, tennis, pallanuoto e basket

Scopri tutti gli eventi di calcio, basket, tennis e altri sport trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi propone una ricca programmazione dedicata a diversi sport, offrendo agli appassionati un ampio ventaglio di eventi in diretta televisiva. La giornata spazia dal calcio maschile e femminile alle sfide del basket nella prestigiosa Eurolega, senza dimenticare il tennis con gli appuntamenti dell’ATP Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Pechino, fino alle partite di pallanuoto maschile e delle qualificazioni del baseball alle Olimpiadi. I canali Rai e Sky propongono eventi in pay e free, con Dazn e Sportitalia che si aggiungono alla lista degli operatori che trasmettono in chiaro o a pagamento. Particolarmente interessante è la presenza di molti eventi di calcio italiano, da Serie B e Serie C alla Serie A di calcio a 5, accanto a competizioni internazionali di alto livello come la Bundesliga e la Saudi League. Un’occasione imperdibile per chi vuole seguire dal vivo le loro favorite, godendo di un palinsesto sportivo variegato e di qualità.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Baseball

  • 12:00 Qualificazioni Premier12 2027: Colombia-Italia (Rai Sport, in chiaro)

Basket

  • 20:15 Eurolega: Olympiacos-Efes (Sky Sport Basket, a pagamento)
  • 20:30 Eurolega: Barcellona-Zalgiris Kaunas (Sky Sport Arena, a pagamento)

Calcio

  • 18:30 Bundesliga 2: Heidenheim-Kaiserslautern (Sky Sport 1, a pagamento)
  • 20:00 Saudi League: Al Nassr-Diriyah (Sportitalia, in chiaro)
  • 20:30 Serie B: Avellino-Sampdoria (Dazn, a pagamento)
  • 20:30 Serie C: Union Brescia-Pro Vercelli (Sky Sport 1, a pagamento)
  • 20:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Werder Brema (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Calcio a 5 Maschile

  • 20:30 Serie A Futsal: Napoli-L84 Torino (Sky Sport Max, a pagamento)

Calcio femminile

  • 18:15 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Bielorussia-Italia (Rai 2, in chiaro)

Pallanuoto Maschile

  • 19:00 Serie A1: Roma-Quinto (Rai Sport, in chiaro)

Tennis

  • 06:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 3a giornata (Sky Sport Arena, a pagamento)
  • 06:30 ATP Masters 1000 Shanghai - 3a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 09:00 WTA 1000 Pechino - 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, a pagamento)
  • 12:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 3a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)
  • 12:30 ATP Masters 1000 Shanghai - 3a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 13:00 WTA 1000 Pechino - 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, a pagamento)
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