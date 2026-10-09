Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre 2026: serie A, tennis, pallanuoto e basket

Scopri tutti gli eventi di calcio, basket, tennis e altri sport trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata di oggi propone una ricca programmazione dedicata a diversi sport, offrendo agli appassionati un ampio ventaglio di eventi in diretta televisiva. La giornata spazia dal calcio maschile e femminile alle sfide del basket nella prestigiosa Eurolega, senza dimenticare il tennis con gli appuntamenti dell’ATP Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Pechino, fino alle partite di pallanuoto maschile e delle qualificazioni del baseball alle Olimpiadi. I canali Rai e Sky propongono eventi in pay e free, con Dazn e Sportitalia che si aggiungono alla lista degli operatori che trasmettono in chiaro o a pagamento. Particolarmente interessante è la presenza di molti eventi di calcio italiano, da Serie B e Serie C alla Serie A di calcio a 5, accanto a competizioni internazionali di alto livello come la Bundesliga e la Saudi League. Un’occasione imperdibile per chi vuole seguire dal vivo le loro favorite, godendo di un palinsesto sportivo variegato e di qualità.