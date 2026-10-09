Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 9 ottobre 2026: serie A, tennis, pallanuoto e basket

La giornata di oggi propone una ricca programmazione dedicata a diversi sport, offrendo agli appassionati un ampio ventaglio di eventi in diretta televisiva. La giornata spazia dal calcio maschile e femminile alle sfide del basket nella prestigiosa Eurolega, senza dimenticare il tennis con gli appuntamenti dell’ATP Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Pechino, fino alle partite di pallanuoto maschile e delle qualificazioni del baseball alle Olimpiadi. I canali Rai e Sky propongono eventi in pay e free, con Dazn e Sportitalia che si aggiungono alla lista degli operatori che trasmettono in chiaro o a pagamento. Particolarmente interessante è la presenza di molti eventi di calcio italiano, da Serie B e Serie C alla Serie A di calcio a 5, accanto a competizioni internazionali di alto livello come la Bundesliga e la Saudi League. Un’occasione imperdibile per chi vuole seguire dal vivo le loro favorite, godendo di un palinsesto sportivo variegato e di qualità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.