Sport oggi in tv, la programmazione: la notte di Champions, Sinner e lo slalom maschile

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione dedicata a diverse discipline, dal calcio al basket, dal tennis allo sci alpino, fino alla pallavolo. Gli appassionati potranno seguire gli appuntamenti più attesi con le partite di UEFA Champions League, che vedono impegnate tante grandi squadre europee come Napoli, Juventus, Real Madrid e Arsenal su Sky, Amazon Prime Video e TV8. Grande spazio anche all’Australian Open di tennis, in onda su Eurosport, che propone diverse sessioni di gare. Per gli amanti degli sport invernali, lo sci alpino con la Coppa del Mondo offre le fasi dello slalom maschile da Schladming, trasmesse su Eurosport 2 e Rai Sport.

Non manca la pallavolo, sia maschile che femminile, con i match di CEV Champions League in onda su Sky Sport Max e Sky Sport Arena. Sul fronte del basket, oltre all’NBA su Sky Sport Basket, si gioca anche l’Eurocup con la sfida Reyer Venezia-Cedevita. In campo anche calcio a 5 femminile con le gare di Coppa Italia Serie A Futsal su Sky Sport Calcio. Una giornata ricca di emozioni sportive, tutte da vivere comodamente da casa sintonizzati sulle reti più importanti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket, a pagamento)

03:30 NBA: Houston Rockets-San Antonio Spurs (Sky Sport Basket, a pagamento)

20:00 Eurocup: Reyer Venezia-Cedevita (Sky Sport Basket, a pagamento)

Calcio

02:30 Liga Profesional: Estudiantes-Boca Juniors (Sportitalia)

14:30 Serie C: Latina-Renate (Sky Sport 1, a pagamento)

18:00 Coppa Italia Serie C: Potenza-Ternana (Sky Sport Max, a pagamento)

19:00 Coppa Italia Serie C: Potenza-Ternana (Rai Sport)

18:30 Saudi League: Al Ahli-Al Ettifaq (Sportitalia)

Saudi League: Al Ahli-Al Ettifaq (Sportitalia) 21:00 UEFA Champions League: Napoli-Chelsea (Amazon Prime Video, a pagamento) Benfica-Real Madrid (TV8) Ajax-Olympiacos (Sky, a pagamento) Arsenal-Kairat Almaty (Sky, a pagamento) Monaco-Juventus (Sky, a pagamento) Athletic Bilbao-Sporting Lisbona (Sky, a pagamento) Atletico Madrid-Bodo Glimt (Sky, a pagamento) Bayer Leverkusen-Villarreal (Sky, a pagamento) Borussia Dortmund-Inter (Sky, a pagamento) Club Bruges-Olympique Marsiglia (Sky, a pagamento) Eintracht Francoforte-Tottenham (Sky, a pagamento) Barcellona-Copenaghen (Sky, a pagamento) Liverpool-Qarabag (Sky, a pagamento) Manchester City-Galatasaray (Sky, a pagamento) Pafos-Slavia Praga (Sky, a pagamento) PSG-Newcastle (Sky, a pagamento) PSV-Bayern Monaco (Sky, a pagamento) Union Saint Gilloise-Atalanta (Sky, a pagamento) Benfica-Real Madrid (Sky, a pagamento) (Partita senza nome su Sky Sport 1, a pagamento)

Calcio a 5 Femminile

18:00 Coppa Italia Serie A Futsal: Roma-Lazio Women (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Calcio Femminile

18:00 Coppa Italia: Inter-Ternana (Sky Sport 1, a pagamento)

Pallavolo Femminile

17:00 CEV Champions League: Alba Blaj-Scandicci (Sky Sport Arena, a pagamento)

Pallavolo Maschile

20:30 CEV Champions League: Perugia-Las Palmas (Sky Sport Max, a pagamento)

Sci Alpino

17:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom M (1a manche) (Eurosport 2, gratuito)

17:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom M (1a manche) (Rai Sport, gratuito)

20:30 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom M (2a manche) (Eurosport 2, gratuito)

20:45 Coppa del Mondo: Schladming. Slalom M (2a manche) (Rai Sport, gratuito)

Tennis

08:30 Australian Open (Eurosport, gratuito)

11:00 Australian Open (Eurosport, gratuito)

