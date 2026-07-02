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Sport oggi in tv, oltre ai Mondiali c'è tantissimo Wimbledon: giocano Sonego, Berrettini, Cobolli e anche Paolini e Grant!

Tutti gli appuntamenti in diretta TV con i Mondiali di calcio, gli Europei U19 di calcio e poi basket e tantissimo tennis per la giornata del 2 luglio

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Redazione

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Oltre ai Mondiali, che presentano in prima serata un interessante Spagna-Austria e in notturna Portogallo-Croazia, la giornata è dominata dal tennis. A Wimbledon in campo tantissimi tennisti italiani: Sonego, Berrettini, Cobolli e in campo femminile Jasmine Paolini e Tyra Grant affrontano le partite del secondo turno pieni di grinta ed entusiasmo dopo le buonissime prestazioni dell’esordio. Occhio soprattutto alla partita di Berrettini che deve vedersela contro un avversario fortissimo come il francese Fils. Occhi puntati anche sul calcio giovanile con la partita degli Europei U19 tra Italia e Croazia. Per gli appassionati di pallacanestro alle 21.45 Italia-Islanda valevole per le Qualificazioni agli Europei.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 17:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Lituania-Gran Bretagna (Sky Sport Basket, pay)
  • 21:45 FIBA World Cup European Qualifiers: Islanda-Italia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio – Mondiali

  • 21:00 Mondiali 2026: Spagna-Austria (Rai 1, free)
  • 21:00 Mondiali 2026: Spagna-Austria (Dazn, pay)
  • 01:00 Mondiali 2026: Portogallo-Croazia (Dazn, pay)
  • 05:00 Mondiali 2026: Svizzera-Algeria (Dazn, pay)

Calcio

  • 15:00 Europei U19 Galles 2026: Croazia-Italia (Rai Sport, free)

Tennis

  • 10:00 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport Mix, pay)
  • 12:00 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
    12:00 Diallo-Sonego
    12:00 Tyra Grant-Bouzkova
  • 12:00 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport Arena, pay)
  • 12:00 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport 1, pay)
  • 14:30 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 14:30 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport 1, pay)
    15:30 Duckworth-Cobolli
    16:00 Berrettini-Fils
    17:30 Paolini-Golubic
  • 20:00 Wimbledon 4a giornata (Sky Sport Arena, pay)

Sport oggi in tv, oltre ai Mondiali c'è tantissimo Wimbledon: giocano Sonego, Berrettini, Cobolli e anche Paolini e Grant!

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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