Sport oggi in tv, oltre ai Mondiali ci sono le finali dei campionati di Pallanuoto e Futsal

Il palinsesto sportivo di oggi offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, tennis, pallanuoto e calcio a 5. In primo piano i match dei Mondiali 2026 di calcio, con diverse sfide di grande interesse trasmesse su Dazn e Rai 1, in serata Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d’Avorio, mentre in nottata ben 4 partite tra cui Giappone-Svezia e Australia-Paraguay che sono veri e propri spareggi per accedere ai sedicesimi. Per gli appassionati di tennis, prosegue la programmazione dedicata ad ATP e WTA con dirette sulla piattaforma Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.
Sul fronte del pallanuoto maschile, la Serie A1 propone l’incontro tra Pro Recco e Brescia, finale del campionato in chiaro su Rai Sport. In serata, invece, grande spazio al calcio a 5 maschile con la finale di Serie A Futsal tra L84 e Meta Catania trasmessa da Sky Sport 1. Una giornata intensa e varia che soddisferà gli amanti dello sport in ogni sua forma.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio-Mondiali
Stasera
- 22:00 Mondiali 2026: Curaçao – Costa d’Avorio (Dazn, pay)
- 22:00 Mondiali 2026: Ecuador – Germania (Dazn, pay)
- 22:00 Mondiali 2026: Ecuador – Germania (Rai 1, gratis)
Stanotte
- o1:00 Mondiali 2026: Giappone-Svezia (Dazn, pay)
- 01:00 Mondiali 2026: Tunisia-Olanda (Dazn, pay)
- 04:00 Mondiali 2026: Paraguay-Australia (Dazn, pay)
- 04:00 Mondiali 2026: Turchia-Usa (Dazn, pay)
Calcio
- 20:00 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U – 17 Serie A (Sky Sport Arena, pay)
Calcio a 5 Maschile
- 20:30 Serie A Futsal, Finale: L84-Meta Catania (Sky Sport 1, pay)
Pallanuoto Maschile
- 20:00 Serie A1: Pro Recco – Brescia (Rai Sport, gratis)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.