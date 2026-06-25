Sport oggi in tv, oltre ai Mondiali ci sono le finali dei campionati di Pallanuoto e Futsal

Tutto lo sport in diretta TV: calcio, tennis, pallanuoto e futsal da non perdere oggi 25 giugno

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il palinsesto sportivo di oggi offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, tennis, pallanuoto e calcio a 5. In primo piano i match dei Mondiali 2026 di calcio, con diverse sfide di grande interesse trasmesse su Dazn e Rai 1, in serata Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d’Avorio, mentre in nottata ben 4 partite tra cui Giappone-Svezia e Australia-Paraguay che sono veri e propri spareggi per accedere ai sedicesimi. Per gli appassionati di tennis, prosegue la programmazione dedicata ad ATP e WTA con dirette sulla piattaforma Sky Sport Tennis e Sky Sport 1.

Sul fronte del pallanuoto maschile, la Serie A1 propone l’incontro tra Pro Recco e Brescia, finale del campionato in chiaro su Rai Sport. In serata, invece, grande spazio al calcio a 5 maschile con la finale di Serie A Futsal tra L84 e Meta Catania trasmessa da Sky Sport 1. Una giornata intensa e varia che soddisferà gli amanti dello sport in ogni sua forma.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio-Mondiali

Stasera

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22:00 Mondiali 2026: Curaçao – Costa d’Avorio (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Curaçao – Costa d’Avorio (Dazn, pay) 22:00 Mondiali 2026: Ecuador – Germania (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Ecuador – Germania (Dazn, pay) 22:00 Mondiali 2026: Ecuador – Germania (Rai 1, gratis)

Stanotte

o1:00 Mondiali 2026: Giappone-Svezia (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Giappone-Svezia (Dazn, pay) 01:00 Mondiali 2026: Tunisia-Olanda (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Tunisia-Olanda (Dazn, pay) 04:00 Mondiali 2026: Paraguay-Australia (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Paraguay-Australia (Dazn, pay) 04:00 Mondiali 2026: Turchia-Usa (Dazn, pay)

Calcio

20:00 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U – 17 Serie A (Sky Sport Arena, pay)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal, Finale: L84-Meta Catania (Sky Sport 1, pay)

Pallanuoto Maschile

20:00 Serie A1: Pro Recco – Brescia (Rai Sport, gratis)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)