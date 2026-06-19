Sport oggi in tv, oltre ai Mondiali ci sono tennis, ciclismo e atletica

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con numerosi appuntamenti imperdibili sulle principali emittenti televisive. Gli appassionati di calcio potranno seguire diverse partite dei Mondiali 2026: in prima serata in chiaro USA-Australia e poi nella notte tre partite tra cui Scozia-Marocco. Per gli amanti del ciclismo, invece, ci sarà la possibilità di godersi tappe emozionanti differenziate per i diversi circuiti, come il Giro di Svizzera, il Giro di Slovenia e il Giro Next Gen, il tutto in chiaro su Rai Sport ed Eurosport. Non mancano gli eventi di tennis, sebbene prevalgano le dirette a pagamento, con incontri di ATP e WTA trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Tra gli sport meno popolari ma molto interessanti, si potranno vedere in diretta le sfide di softball ai mondiali 2027, il rugby con i campionati United Rugby Championship e Top 14, e infine un appuntamento prestigioso con l’atletica leggera, con la tappa della Diamond League a Doha. La programmazione di oggi promette dunque una giornata intensa per i tifosi e gli appassionati di sport di ogni genere.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 19:00 Diamond League, Doha (Sky Sport 1)
Calcio – Mondiali
Stasera
- 21:00 Mondiali 2026, Usa-Australia (Dazn [pay], Rai 1)
Stanotte
- 00:00 Mondiali 2026, Scozia-Marocco (Dazn [pay])
- 03:00 Mondiali 2026, Brasile-Haiti (Dazn [pay])
- 05:00 Mondiali 2026, Turchia-Paraguay (Dazn [pay])
Calcio
- 18:00 Campionati Nazionali Giovanili SGS, U16 Serie C Finale (Sky Sport Max [pay])
- 20:30 Serie A Futsal, Semifinale 2 (Gara 2) (Sky Sport Calcio [pay])
Ciclismo
- 10:05 Giro di Svizzera, 3a tappa (Eurosport)
- 13:00 Giro di Slovenia, 3a tappa (Eurosport)
- 14:00 Giro Next Gen, 6a tappa (Rai Sport)
- 15:35 Giro di Svizzera, 3a tappa (Eurosport)
Rugby
- 20:30 United Rugby Championship, Leinster-Bulls Finale (Sky Sport Arena [pay])
- 21:05 Top 14, Stade Toulousain-Racing 92 (Sky Sport Max [pay])
Softball
- 10:00 Mondiali 2027, Cuba-Italia (Rai Sport)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis [pay])
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix [pay])
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.