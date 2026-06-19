Sport oggi in tv, oltre ai Mondiali ci sono tennis, ciclismo e atletica

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV per oggi: non solo mondiali di calcio ma anche tennis e ciclismo

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con numerosi appuntamenti imperdibili sulle principali emittenti televisive. Gli appassionati di calcio potranno seguire diverse partite dei Mondiali 2026: in prima serata in chiaro USA-Australia e poi nella notte tre partite tra cui Scozia-Marocco. Per gli amanti del ciclismo, invece, ci sarà la possibilità di godersi tappe emozionanti differenziate per i diversi circuiti, come il Giro di Svizzera, il Giro di Slovenia e il Giro Next Gen, il tutto in chiaro su Rai Sport ed Eurosport. Non mancano gli eventi di tennis, sebbene prevalgano le dirette a pagamento, con incontri di ATP e WTA trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Tra gli sport meno popolari ma molto interessanti, si potranno vedere in diretta le sfide di softball ai mondiali 2027, il rugby con i campionati United Rugby Championship e Top 14, e infine un appuntamento prestigioso con l’atletica leggera, con la tappa della Diamond League a Doha. La programmazione di oggi promette dunque una giornata intensa per i tifosi e gli appassionati di sport di ogni genere.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

19:00 Diamond League, Doha (Sky Sport 1)

Calcio – Mondiali

Stasera

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21:00 Mondiali 2026, Usa-Australia (Dazn [pay], Rai 1)

Stanotte

00:00 Mondiali 2026, Scozia-Marocco (Dazn [pay])

Mondiali 2026, Scozia-Marocco (Dazn [pay]) 03:00 Mondiali 2026, Brasile-Haiti (Dazn [pay])

Mondiali 2026, Brasile-Haiti (Dazn [pay]) 05:00 Mondiali 2026, Turchia-Paraguay (Dazn [pay])

Calcio

18:00 Campionati Nazionali Giovanili SGS, U16 Serie C Finale (Sky Sport Max [pay])

Campionati Nazionali Giovanili SGS, U16 Serie C Finale (Sky Sport Max [pay]) 20:30 Serie A Futsal, Semifinale 2 (Gara 2) (Sky Sport Calcio [pay])

Ciclismo

10:05 Giro di Svizzera, 3a tappa (Eurosport)

Giro di Svizzera, 3a tappa (Eurosport) 13:00 Giro di Slovenia, 3a tappa (Eurosport)

Giro di Slovenia, 3a tappa (Eurosport) 14:00 Giro Next Gen, 6a tappa (Rai Sport)

Giro Next Gen, 6a tappa (Rai Sport) 15:35 Giro di Svizzera, 3a tappa (Eurosport)

Rugby

20:30 United Rugby Championship, Leinster-Bulls Finale (Sky Sport Arena [pay])

United Rugby Championship, Leinster-Bulls Finale (Sky Sport Arena [pay]) 21:05 Top 14, Stade Toulousain-Racing 92 (Sky Sport Max [pay])

Softball

10:00 Mondiali 2027, Cuba-Italia (Rai Sport)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis [pay])

ATP & WTA (Sky Sport Tennis [pay]) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix [pay])