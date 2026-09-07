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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 7 settembre 2026: Udinese-Lazio, Italbasket e US Open

Tutti gli appuntamenti principali con calcio, basket femminile e tennis in diretta sulle emittenti italiane.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, con una particolare concentrazione su calcio, basket femminile e tennis. I tifosi di calcio possono seguire molti incontri distribuiti tra Serie A, Serie B, Serie C e Liga Profesional, con partite di rilievo come Udinese-Lazio e Cagliari-Lecce trasmesse da pay-tv e canali in chiaro come Sportitalia e Rai Sport.

Da non perdere sono anche le sfide del basket femminile nei Mondiali di Germania 2026, con Italia-Cina e Belgio-Australia in programma oggi in diverse finestre orarie e su canali come Rai 2 e Sky Sport. Infine, il tennis mantiene alta l’attenzione degli appassionati con la 9a giornata dello US Open, con l’evento trasmesso su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Si prospetta quindi un lunedì ricco di emozioni sportive, dove la varietà degli sport e la molteplicità delle piattaforme di trasmissione offriranno scelta e spettacolo a tutti gli appassionati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket femminile

  • 11:30 Mondiali Germania 2026: Belgio-Australia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 20:45 Mondiali Germania 2026: Italia-Cina (Sky Sport Basket, Rai 2)

Calcio

  • 00:15 Liga Profesional: River Plate-Independiente Rivadavia (Sportitalia)
  • 18:30 Serie A, 3a giornata: Cagliari-Lecce (Dazn)
  • 20:30 Serie B, 3a giornata: Palermo-Sampdoria (Dazn)
  • 20:30 Serie C: Catania-Cosenza (Rai Sport, Sky Sport Arena)
  • 20:45 Serie A, 3a giornata: Udinese-Lazio (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Tennis

  • 00:30 US Open, 9a giornata (Sky Sport Max)
  • 01:00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
  • 17:00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1)
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