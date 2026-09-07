Tutti gli appuntamenti principali con calcio, basket femminile e tennis in diretta sulle emittenti italiane.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, con una particolare concentrazione su calcio, basket femminile e tennis. I tifosi di calcio possono seguire molti incontri distribuiti tra Serie A, Serie B, Serie C e Liga Profesional, con partite di rilievo come Udinese-Lazio e Cagliari-Lecce trasmesse da pay-tv e canali in chiaro come Sportitalia e Rai Sport.

Da non perdere sono anche le sfide del basket femminile nei Mondiali di Germania 2026, con Italia-Cina e Belgio-Australia in programma oggi in diverse finestre orarie e su canali come Rai 2 e Sky Sport. Infine, il tennis mantiene alta l’attenzione degli appassionati con la 9a giornata dello US Open, con l’evento trasmesso su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Si prospetta quindi un lunedì ricco di emozioni sportive, dove la varietà degli sport e la molteplicità delle piattaforme di trasmissione offriranno scelta e spettacolo a tutti gli appassionati.