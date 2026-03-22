Sport oggi in tv, programmazione domenica 22 marzo 2026: Serie A, atletica, sci, volley, Miami e non solo

Oggi la televisione propone una vasta offerta dedicata agli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, motociclismo, pallavolo, rugby, tennis e sci alpino. Le emittenti italiane trasmettono in diretta dalle prime ore della giornata fino a tarda serata, con alcune gare in chiaro ma soprattutto molti appuntamenti a pagamento su Sky, Dazn e Sportitalia. Tra i protagonisti principali spiccano le fasi finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer, le nuove tappe del GP del Brasile per le classi Moto3, Moto2 e MotoGP, così come i campionati italiani di pallavolo sia maschile con la SuperLega sia femminile con la Serie A1.
Nel calcio, spiccano le gare di Serie A, Serie B, Serie C, e troverete anche match di prestigiose leghe estere come la Premier League, Bundesliga, La Liga e Ligue 1. Importanti inoltre gli appuntamenti con il basket di Serie A e NBA, oltre agli avvincenti campionati mondiali indoor di atletica leggera. Un palinsesto ricco di eventi per tutti gli sportivi, con dirette disponibili su diversi canali, dalle reti generaliste come Rai Sport e Sportitalia alle piattaforme a pagamento come Sky Sport e Dazn.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Basket
- Calcio
- Motociclismo
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Rugby
- Sci Alpino
- Tennis
Atletica Leggera
- 09:00 Run Rome The Marathon (Sky Sport Arena – pay)
- 10:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione mattutina) (Rai Sport – free, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Arena – pay)
- 10:40 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione mattutina) (Sky Sport Arena – pay)
- 17:35 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Rai Sport – free)
- 17:45 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Sky Sport Arena – pay)
- 19:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Sky Sport Max – pay)
Basket
- 01:00 NBA: Boston-Minnesota (Sky Sport Basket – pay)
- 16:00 Serie A: Olimpia Milano-Dinamo Sassari (Sky Sport Basket – pay, Cielo – free)
- 19:30 Serie A: Reggio Emilia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket – pay)
- 22:00 NBA: Denver-Portland (Sky Sport Basket – pay, Sky Sport 1 – pay)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Instituto (Sportitalia – free)
- 10:45 Primavera 1: Lecce-Atalanta (Sportitalia – free)
- 12:30 Serie A: Como-Pisa (Dazn – pay)
- 12:30 Serie C: Cavese-Foggia (Sky Sport Calcio – pay)
- 13:00 Primavera 1: Inter-Lazio (Sportitalia – free)
- 13:00 Premier League: Newcastle-Sunderland (Sky Sport Max – pay)
- 14:30 Serie C: Cosenza-Latina (Sky Sport Calcio – pay)
- 15:00 Serie A: Atalanta-Verona (Dazn – pay)
- 15:00 Serie A: Bologna-Lazio (Dazn – pay)
- 15:00 Serie B: Bari-Carrarese (Dazn – pay)
- 15:00 Serie B: Empoli-Pescara (Dazn – pay)
- 15:00 Serie B: Sudtirol-Frosinone (Dazn – pay)
- 15:15 Premier League: Tottenham-Nottingham Forest (Sky Sport Max – pay, Sky Sport Mix – pay)
- 15:30 Bundesliga: Mainz-Eintracht (Sky Sport Arena – pay)
- 17:15 Serie B: Sampdoria-Avellino (Dazn – pay)
- 17:30 Serie C: Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport Mix – pay)
- 18:00 Serie A: Roma-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio – pay)
- 18:00 Serie A: Roma-Lecce (Sky Sport Calcio – pay) [duplicato indicato nell’elenco TV]
- 19:30 Serie B: Virtus Entella-Reggiana (Dazn – pay)
- 19:30 Bundesliga: Augsburg-Stoccarda (Sky Sport Mix – pay)
- 20:45 Serie A: Fiorentina-Inter (Dazn – pay)
- 21:00 LaLiga: Real Madrid-Atletico Madrid (20 – free)
- 21:00 Ligue 1: Nantes-Strasburgo (Sky Sport Calcio – pay)
Motociclismo
- 00:00 Moto3, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)
- 16:00 Moto3, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)
- 17:15 Moto2, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)
- 19:00 MotoGP, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)
Pallavolo Femminile
- 15:00 Serie A1: Milano-Scandicci (Rai Sport – free)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega: Piacenza-Modena (Dazn – pay)
Rugby
- 21:05 Top 14: Bordeaux-Tolosa (Sky Sport Max – pay)
Sci Alpino
- 10:45 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Super G F (Eurosport, Rai 2 – free)
- 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Super G M (Eurosport, Rai 2 – free)
Tennis
- 16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 6a giornata (Sky Sport Tennis – pay)
- 21:00 ATP & WTA 1000 Miami, 6a giornata (Sky Sport Arena – pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.