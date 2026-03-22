Sport oggi in tv, programmazione domenica 22 marzo 2026: Serie A, atletica, sci, volley, Miami e non solo

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con eventi live di calcio, basket, atletica, motociclismo e molti altri sport.

Oggi la televisione propone una vasta offerta dedicata agli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, motociclismo, pallavolo, rugby, tennis e sci alpino. Le emittenti italiane trasmettono in diretta dalle prime ore della giornata fino a tarda serata, con alcune gare in chiaro ma soprattutto molti appuntamenti a pagamento su Sky, Dazn e Sportitalia. Tra i protagonisti principali spiccano le fasi finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer, le nuove tappe del GP del Brasile per le classi Moto3, Moto2 e MotoGP, così come i campionati italiani di pallavolo sia maschile con la SuperLega sia femminile con la Serie A1.

Nel calcio, spiccano le gare di Serie A, Serie B, Serie C, e troverete anche match di prestigiose leghe estere come la Premier League, Bundesliga, La Liga e Ligue 1. Importanti inoltre gli appuntamenti con il basket di Serie A e NBA, oltre agli avvincenti campionati mondiali indoor di atletica leggera. Un palinsesto ricco di eventi per tutti gli sportivi, con dirette disponibili su diversi canali, dalle reti generaliste come Rai Sport e Sportitalia alle piattaforme a pagamento come Sky Sport e Dazn.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

09:00 Run Rome The Marathon (Sky Sport Arena – pay)

Run Rome The Marathon (Sky Sport Arena – pay) 10:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione mattutina) (Rai Sport – free, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Arena – pay)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione mattutina) (Rai Sport – free, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Arena – pay) 10:40 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione mattutina) (Sky Sport Arena – pay)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione mattutina) (Sky Sport Arena – pay) 17:35 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Rai Sport – free)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Rai Sport – free) 17:45 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Sky Sport Arena – pay)

Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Sky Sport Arena – pay) 19:00 Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026, 3a giornata (Sessione serale) (Sky Sport Max – pay)

Basket

01:00 NBA: Boston-Minnesota (Sky Sport Basket – pay)

NBA: Boston-Minnesota (Sky Sport Basket – pay) 16:00 Serie A: Olimpia Milano-Dinamo Sassari (Sky Sport Basket – pay, Cielo – free)

Serie A: Olimpia Milano-Dinamo Sassari (Sky Sport Basket – pay, Cielo – free) 19:30 Serie A: Reggio Emilia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket – pay)

Serie A: Reggio Emilia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket – pay) 22:00 NBA: Denver-Portland (Sky Sport Basket – pay, Sky Sport 1 – pay)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Instituto (Sportitalia – free)

Liga Profesional: Boca Juniors-Instituto (Sportitalia – free) 10:45 Primavera 1: Lecce-Atalanta (Sportitalia – free)

Primavera 1: Lecce-Atalanta (Sportitalia – free) 12:30 Serie A: Como-Pisa (Dazn – pay)

Serie A: Como-Pisa (Dazn – pay) 12:30 Serie C: Cavese-Foggia (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Cavese-Foggia (Sky Sport Calcio – pay) 13:00 Primavera 1: Inter-Lazio (Sportitalia – free)

Primavera 1: Inter-Lazio (Sportitalia – free) 13:00 Premier League: Newcastle-Sunderland (Sky Sport Max – pay)

Premier League: Newcastle-Sunderland (Sky Sport Max – pay) 14:30 Serie C: Cosenza-Latina (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Cosenza-Latina (Sky Sport Calcio – pay) 15:00 Serie A: Atalanta-Verona (Dazn – pay)

Serie A: Atalanta-Verona (Dazn – pay) 15:00 Serie A: Bologna-Lazio (Dazn – pay)

Serie A: Bologna-Lazio (Dazn – pay) 15:00 Serie B: Bari-Carrarese (Dazn – pay)

Serie B: Bari-Carrarese (Dazn – pay) 15:00 Serie B: Empoli-Pescara (Dazn – pay)

Serie B: Empoli-Pescara (Dazn – pay) 15:00 Serie B: Sudtirol-Frosinone (Dazn – pay)

Serie B: Sudtirol-Frosinone (Dazn – pay) 15:15 Premier League: Tottenham-Nottingham Forest (Sky Sport Max – pay, Sky Sport Mix – pay)

Premier League: Tottenham-Nottingham Forest (Sky Sport Max – pay, Sky Sport Mix – pay) 15:30 Bundesliga: Mainz-Eintracht (Sky Sport Arena – pay)

Bundesliga: Mainz-Eintracht (Sky Sport Arena – pay) 17:15 Serie B: Sampdoria-Avellino (Dazn – pay)

Serie B: Sampdoria-Avellino (Dazn – pay) 17:30 Serie C: Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport Mix – pay)

Serie C: Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport Mix – pay) 18:00 Serie A: Roma-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio – pay)

Serie A: Roma-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio – pay) 18:00 Serie A: Roma-Lecce (Sky Sport Calcio – pay) [duplicato indicato nell’elenco TV]

Serie A: Roma-Lecce (Sky Sport Calcio – pay) [duplicato indicato nell’elenco TV] 19:30 Serie B: Virtus Entella-Reggiana (Dazn – pay)

Serie B: Virtus Entella-Reggiana (Dazn – pay) 19:30 Bundesliga: Augsburg-Stoccarda (Sky Sport Mix – pay)

Bundesliga: Augsburg-Stoccarda (Sky Sport Mix – pay) 20:45 Serie A: Fiorentina-Inter (Dazn – pay)

Serie A: Fiorentina-Inter (Dazn – pay) 21:00 LaLiga: Real Madrid-Atletico Madrid (20 – free)

LaLiga: Real Madrid-Atletico Madrid (20 – free) 21:00 Ligue 1: Nantes-Strasburgo (Sky Sport Calcio – pay)

Motociclismo

00:00 Moto3, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Moto3, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay) 16:00 Moto3, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Moto3, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay) 17:15 Moto2, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Moto2, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay) 19:00 MotoGP, GP Brasile, Goiania (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Pallavolo Femminile

15:00 Serie A1: Milano-Scandicci (Rai Sport – free)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Piacenza-Modena (Dazn – pay)

Rugby

21:05 Top 14: Bordeaux-Tolosa (Sky Sport Max – pay)

Sci Alpino

10:45 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Super G F (Eurosport, Rai 2 – free)

Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Super G F (Eurosport, Rai 2 – free) 12:30 Coppa del Mondo, Finali Lillehammer 2026. Super G M (Eurosport, Rai 2 – free)

Tennis

16:00 ATP & WTA 1000 Miami, 6a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

ATP & WTA 1000 Miami, 6a giornata (Sky Sport Tennis – pay) 21:00 ATP & WTA 1000 Miami, 6a giornata (Sky Sport Arena – pay)