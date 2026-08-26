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Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 26 agosto 2026

Tutti gli eventi sportivi trasmessi in diretta TV su pay e free di oggi 26 agosto 2026

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna presenta una ricca offerta di eventi dedicati a numerosi appassionati. Tra gli sport più rappresentati troviamo il calcio, con la UEFA Champions League che propone match di interesse internazionale, e il tennis, con appuntamenti importanti del circuito ATP & WTA in diretta su canali specializzati. Non mancano poi le emozioni del ciclismo con la 5a tappa della Vuelta, visibile in chiaro su Eurosport. Grande spazio viene riservato anche alla pallavolo sia nella versione femminile, con Europei 2026, che maschile, con la FIPAV Cup Men Elite, offrendo match cruciali tra le nazionali di diversi Paesi. Inoltre, prosegue la programmazione dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con dirette dedicate su Rai Sport. Una giornata carica di appuntamenti con lo sport, perfetta per chi vuole seguire l’azione live e tenersi aggiornato su più discipline, gratuitamente o attraverso le piattaforme a pagamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ciclismo

  • 14:45 La Vuelta, 5a tappa (Eurosport, free)

Calcio

  • 21:00 UEFA Champions League: Olympique Lione-Fenerbahce (Amazon Prime Video, pay)
  • 21:00 UEFA Champions League: Viking FK-Dinamo Zagabria (Sky Sport 1, pay)

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

  • 13:00 5a giornata (Rai Sport, free)
  • 14:45 5a giornata (Rai Sport, free)

Pallavolo Femminile

  • 16:00 Europei 2026, Francia-Italia (Sky Sport 1, pay)
  • 16:00 Europei 2026, Francia-Italia (Sky Sport Arena, pay)
  • 18:30 Europei 2026, Germania-Turchia (Sky Sport 1, pay)
  • 18:30 Europei 2026, Germania-Turchia (Sky Sport Arena, pay)

Pallavolo Maschile

  • 21:00 FIPAV Cup Men Elite 2026, Italia-Germania (Rai Sport, free)
  • 21:00 FIPAV Cup Men Elite 2026, Italia-Germania (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
  • 20:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
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