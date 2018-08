Sportiello teme l'ambiente di Bergamo

Marco Sportiello giocherà la sua prima partita con la maglia del Frosinone in uno stadio che conosce molto bene, l'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. La formazione ciociara esordirà infatti in campionato lunedì sera proprio contro l'Atalanta, la squadra in cui il portiere giallazzurro è cresciuto. E che ora non si aspetta certo di ricevere il bentornato dal pubblico locale.

"Purtroppo è andata a finire male, ma gli screzi fanno parte del passato – ha dichiarato Sportiello in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' -. L'accoglienza ahimé sarà negativa e mi dispiace per tutto quello che è successo. La Dea mi è rimasta nel cuore e il suo pubblico sa che ho dato tutto".

Il portiere ha anche messo in guardia i suoi nuovi compagni: "Non poteva capitarci avversaria peggiore. I pericoli saranno Zapata, Gomez che è capace di inventare in qualsiasi momento, Masiello e Toloi nel gioco aereo. Noi però sappiamo di disporre delle armi per rispondere alle loro qualità".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 10:15