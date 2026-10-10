La griglia di partenza e le gomme per la Sprint del Gran Premio di Singapore che scatterà alle ore 11 di sabato con Verstappen in pole davanti a Rusell, Leclerc, le McLaren, Hamilton e Antonelli

Appuntamento alle ore 11 per la partenza dell’ultima Sprint Race della stagione, nel Gran Premio di Singapore. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, Max Verstappen si è assicurato la pole con una prestazione da vero 4 volte campione del mondo. L’olandese, graziato per la questione sorpasso in regime di bandiere gialle in Sq1, ha sbaragliato tutti i suoi rivali e partirà davanti a Russell e Leclerc. L’altra Ferrari di Hamilton invece partirà solo al 6° posto in griglia dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Ma davanti al leader del Mondiale, Kimi Antonelli che fatica con gli aggiornamenti che paradossalmente hanno finito per rallentare la sua Mercedes.

Gp Singapore Sprint: Verstappen graziato

Ha rischiato grosso, di perdere la sua partenza al palo nella Sprint ma alla fine i commissari lo hanno graziato. Verstappen non è stato penalizzato e potrà partire dalla pole position nello sprint del Gran Premio di Singapore. L’olandese aveva superato Lewis Hamilton in regime di bandiera gialla durante la SQ1, ma dopo lunghe consultazioni, la direzione corsa non ha inflitto alcuna penalità. Accettando la spiegazione di Verstappen basata sui dati della telemetria e sulle circostanze.

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Secondo la ricostruzione, Max stava accelerando in uscita dalla curva 7 e, vedendo la bandiera gialla, ha alzato il piede dall’acceleratore, poi ha trovato Hamilton che andava più piano di lui ma ha deciso di non frenare ulteriormente per non creare situazione di pericolo. La spiegazione ci può stare solo che in passato ci sono stati altri pesi e altre misure, vedi Bearman a Monaco.

Formula Caos: altri problemi durante le qualifiche, è polemica

Nuova bufera sulla F1 e la FIA. Dopo il bug nel software che ha fermato alcune monoposto durante il giro dietro la Safety Car in Malesia, altri problemi si sono avuti nelle qualifiche Sprint di Singapore. Durante l’SQ1, si è verificato l’indisponibilità della Modalità Sorpasso dopo la bandiera rossa per l’incidente di Perez. Alla ripartenza, si è constatato che l’Attack Mode è stata attivata per soli 27 secondi su sei minuti di durata dell’ultima parte di sessione.

La FIA ha riconosciuto l’errore umano alla base del problema ma non ha cambiato in alcun modo l’esito delle qualifiche Sprint la cui seconda e la terza parte non hanno avuto problemi. Questo ha suscitato la protesta di molti piloti, specie quelli eliminati in SQ1, vedi Sainz, che anche qui hanno parlato di due pesi e due misure in riferimento alla ripartenza del GP del Bahrain che non aveva tenuto conto di tutti quelli fermi in pista prima della bandiera rossa, tra gli altri la Ferrari di Hamilton.

La scelta delle gomme per la Sprint di Singapore, occhio al meteo

Soft o medie, rosse o gialle. Questo il dilemma. Per i 21 giri dell’ultima Sprint Race della stagione è toto penumatici. Le previsioni sono variabili a Marina Bay, la probabilità di pioggia non è altissima ma non è da sottovalutare. Così come il consumo delle gomme che però non sembra altissimo. Ecco perchè sarà decisiva la scelta dei due compound. La Ferrari ad esempio da sempre si trova molto a suo agio sulle medie, meno sulle soft, specie Hamilton.

Sprint Marina Bay, la griglia di partenza: Hamilton 6°, Antonelli 7°