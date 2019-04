Molti dei nomi accostati alla Virtus Bologna sono di giocatori serbi e non è un caso dato che il timoniere della formazione felsinea sarà il confermato Sasha Djordjevic.

Secondo il ‘Corriere di Bologna’ il nome nuovo è quello di Vladimir Lucic, trentenne ala piccola del Bayern Monaco e in scadenza di contratto, proprio come il compagno di squadra e connazionale Jovic, un altro che è nel mirino e che in Baviera ha già lavorato agli ordini di Djordjevic.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 10:27