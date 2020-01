Spunta una nuova pretendente per Banega

Il futuro di Ever Banega resta ancora tutto da scrivere: nelle scorse settimane l'ex interista è stato accostato con insistenza alla Fiorentina ma potrebbe anche continuare la sua carriera negli Emirati Arabi.

Come riporta Estadio Deportivo, il centrocampista in scadenza con il Siviglia non avrebbe ancora accettato la proposta di rinnovo presentatagli dal ds Monchi e sarebbe stato contattato da alcuni emissari dell'Al-Jazira.

In attesa che si definisca il futuro dell'argentino, la Fiorentina continua a lavorare all'attacco: in cima alla lista dei desideri c'è Patrick Cutrone che potrebbe tornare in Italia già in questa finestra di mercato.

