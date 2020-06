Spunta un'alternativa italiana per David Logan, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Treviso, come ammesso dal coach Max Menetti, vorrebbe convincere l'americano a restare ma secondo La Prealpina ci sarebbe anche l'interessamento da parte di Torino, che vuole allestire una formazione in grado di dire la propria anche nella massima serie.

Logan, classe 1982, di Chicago, in Italia ha giocato anche con Sassari e Avellino.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 10:04