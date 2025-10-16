La vicenda che ha travolto due volti noti del nuoto italiano, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, si è conclusa con la sospensione per novanta giorni dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN). Le due atlete, di rientro da un viaggio post-Mondiali, erano state fermate dalla polizia locale di Singapore per aver sottratto alcuni cosmetici e prodotti di bellezza in un negozio duty free. Il fatto, nel giro di poche ore, si era trasformato in un caso mediatico e disciplinare.

L’episodio e la reazione

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità di Singapore e ripresa dai principali media internazionali, la merce non pagata sarebbe stata ritrovata nella borsa di Benedetta Pilato. Quest’ultima aveva spiegato di non essersi accorta dell’accaduto, sostenendo che la Tarantino avrebbe riposto gli oggetti nella sua borsa senza avvisarla.

Dopo alcune ore di fermo e un interrogatorio, le due nuotatrici erano state rilasciate grazie anche all’intervento della delegazione diplomatica italiana. Il Procuratore Federale della Federazione Italiana Nuoto, appresa la notizia, ha aperto un’inchiesta, conclusasi con un accordo di patteggiamento che ha portato le due nuotatrici alla sospensione di 90 giorni da tutte le attività federali e sociali.