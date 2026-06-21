Squalifica Bezzecchi: per Bagnaia e Rossi punizione troppo pesante, per Alex Marquez no. E Martin punzecchia l'Aprilia

La squalifica dalla gara di Brno per Marco Bezzecchi, dopo l'aggressione ad un marshal, suscita diversi commenti nella MotoGP. Unanime la condanna del gesto, ma ci sono dei distinguo sulla punizione per il pilota Aprilia

Il fine settimana a Brno di Marco Bezzecchi è andato letteralmente a rotoli, tra cadute e intemperanze che hanno lasciato tutti di sasso. Il pilota Aprilia forse penserà a questa tappa della stagione 2026 della MotoGP in Repubblica Ceca con diversi rimpianti: ma se da un lato è una macchia sportiva, dall’altro non deve esserlo per la sua carriera.

La vicenda che ha travolto Bezzecchi (e un incolpevole commissario)

Precisiamo che la (doppia) manata in faccia al marshal è considerata in maniera unanime da tutti, addetti ai lavori in primis, una roba inaccettabile. Ma Bezzecchi non è un iracondo né un potenziale criminale: semplicemente è un pilota sottoposto alle pressioni dello stress e dell’adrenalina, soprattutto quando per la prima volta in carriera sei leader della MotoGP e caschi per l’ennesima volta in una Sprint. Con la mente obnubilata dalla caduta, aver visto il commissario che armeggiava con la sua RS-GP, anche lui stritolato dalla pressione del momento e quindi magari non esattamente accorto nell’apertura del gas del mezzo, lo ha evidentemente portato ad equivocare il comportamento del povero marshal.

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In seguito il riminese si è scusato in maniera accorata e sentita con l’uomo destinatario delle sue sberle, con i due che si sono abbracciati chiudendo così lo spiacevole incidente. Che però sta continuando a generare dibattiti. In particolare sull’entità della punizione, giustamente esemplare: Bezzecchi è stato escluso dalla gara della domenica, rimediando così il secondo zero di fila in questa stagione dove è partito a tutta forza con una vittoria nelle gare lunghe dietro l’altra. E agevolando ulteriormente il rientro in corsa per il titolo di Marc Marquez.

Bagnaia: “Un provvedimento enorme e senza precedenti”

Francesco Bagnaia, dopo il podio di oggi, in conferenza stampa ha difeso il rivale di Aprilia parlando di una “adrenalina che può influenzarti”. Ma non intende giustificare l’atto compiuto: “I commissari non si devono toccare, sono lì che lavorano per noi”. Tuttavia ha aggiunto riguardo la squalifica un proprio giudizio, parlando di provvedimento “enorme” e aggiungendo che per altri episodi simili in passato “non si era mai fatto nulla del genere”.

Alex Marquez chiede maggior supporto per i commissari. Valentino Rossi colpito dalla squalifica

È il nuovo corso della MotoGP, tolleranza zero per evitare pericolosi precedenti. Una politica che approva Alex Marquez, ancora lontano dalle piste per i postumi dell’infortunio causato dall’incidente a Barcellona e che a DAZN si è augurato che i commissari vengano “aiutati di più” in queste situazioni (“magari con un pulsante unico per lo spegnimento delle moto”), ma comunque il gesto di Bezzecchi è stato “ingiustificabile” e la sanzione è stata giusta.

Eccessiva invece per Valentino Rossi, mentore del pilota riminese sin dai tempi dell’Academy. Secondo il già pluricampione della MotoGP, come riporta Motorsport.com, il gesto di Bezzecchi è stato senz’altro “un errore”. “Ma non mi aspettavo sinceramente che gli potesse venir impedito di correre. Ma le cose stanno così”, ha aggiunto.

Martin, frecciatina all’Aprilia

Chiudiamo con Jorge Martin, che si è espresso in maniera più sibillina su questa vicenda. Lo spagnolo, compagno di squadra di Bezzecchi, ha spiegato che anche lui avrebbe potuto avere una reazione simile, come d’altronde è più o meno avvenuto a Barcellona quando strattonò nel box il direttore di gara di Aprilia Bonora.

Per poi aggiungere, memore evidentemente del (sacrosanto) rimbrotto che il team di Noale, tramite Massimo Rivola (che aveva parlato anche di sanzioni che sarebbero dovute essere persino più dure), gli riservò in Ungheria dopo aver centrato il compagno di squadra (e pure Raul Fernandez, del team cliente Trackhouse, e Fabio Di Giannantonio) in pista: “Spero che la mia squadra possa difendermi nello stesso modo in cui ha fatto per Marco se un giorno dovesse succedermi una cosa simile. Spero non avvenga qualcosa del genere a me ovviamente, ma se capitasse vorrei che ci mettessero la faccia come avvenuto questo fine settimana”.