Squalifica Cristiano Ronaldo, Atletico pronto a muoversi

Tiene ancora banco in casa Juventusla possibile squalifica diCristiano Ronaldo dopo il gesto "alla Simeone" verso i tifosi dell'Atletico Madrid alla fine dell'ottavo di finale di Champions League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, finora dall'Uefa non è ancora arrivata nessuna comunicazione e non è stato aperto un procedimento sul caso.

In Spagna però monta la polemica, e, secondo quanto riportato Tuttosport, potrebbe essere lo stesso Atletico Madrid a presentare un esposto sul comportamento di CR7. Secondo i colchoneros, il gesto del portoghese si differenzia da quello di Simeone perché il Cholo si era rivolto ai propri tifosi, mentre il cinque volte Pallone d'Oro allo spicchio di curva riservato ai supporters avversari. Secondo l'articolo 15 del Disciplinary Regulations, la provocazione del pubblico porta alla squalifica di un turno o per un periodo specifico di partite in relazione all'atto.

La Juventus resta in attesa e spera al massimo ad una multa di tipo economico, facendo leva anche sul precedente di Simeone.

A favore della multa si è espresso a Radio Sportiva l'ex attaccante del Torino Ciccio Graziani: "Se squalificano Ronaldo gli starebbe bene. Deve esserci la correttezza nelle vittorie e nella sconfitte che uno deve sempre portare avanti come esempio. All'andata non mi è assolutamente piaciuto Simone, l'ho condannato in quel momento, e condanno anche Ronaldo. Se uno fa un gesto così… L'unica grande negatività che dopo una serata stupenda, magnifica, straordinaria della Juventus è che uno come lui non può fare quelle cose lì. E' un esempio sbagliato: certe situazioni se le porta dietro e diventano delle macchie indelebili. Come portare un vestito macchiato in tintoria, provano a pulirlo ma quella macchia rimane. E' un peccato per un campionissimo come lui. E' un peccato per un campionissimo come lui, un extraterrestre come lui, perdersi in queste stupidaggini".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 10:45