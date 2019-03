Squalifica di Cristiano Ronaldo, Ciccio Graziani fa discutere

L'ex attaccante di Torino, Fiorentina e Roma Francesco Graziani ha così commentato a Radio Sportiva la possibilità di una squalifica di Cristiano Ronaldo per il gesto provocatorio a fine partita di Champions sullo stile di quello di Simeone.

"Se squalificano Ronaldo gli starebbe bene. Deve esserci la correttezza nelle vittorie e nella sconfitte che uno deve sempre portare avanti come esempio. All'andata non mi è assolutamente piaciuto Simone, l'ho condannato in quel momento, e condanno anche Ronaldo. Se uno fa un gesto così… L'unica grande negatività che dopo una serata stupenda, magnifica, straordinaria della Juventus è che uno come lui non può fare quelle cose lì. E' un esempio sbagliato: certe situazioni se le porta dietro e diventano delle macchie indelebili. Come portare un vestito macchiato in tintoria, provano a pulirlo ma quella macchia rimane. E' un peccato per un campionissimo come lui. E' un peccato per un campionissimo come lui, un extraterrestre come lui, perdersi in queste stupidaggini".

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'Uefa aprirà a breve un'indagine sull'episodio. Il rischio di multa è concreto, ma se il gesto dovesse essere considerato irridente nei confronti dei tifosi dell'Atletico (Ronaldo era rivolto verso lo spicchio di stadio occupato dai fan colchoneros) scatterebbe immediata la squalifica di una giornata, e il cinque volte Pallone d'Oro sarebbe costretto a saltare la partita d'andata dei quarti di finale di Champions.

Il Cholo per il gesto è stato solamente multato, ma l'esultanza era rivolta verso i suoi stessi tifosi. Il comportamento di CR7 potrebbe quindi essere giudicato più gravemente, anche alla luce di un nuovo video che sta girando nelle ultime ore in rete, in cui Ronaldo, rivolgendosi ai tifosi dell'Atletico urla un "Hijos de puta" che non ha bisogno di traduzioni.

SPORTAL.IT | 14-03-2019 11:55