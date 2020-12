Squalificati di Serie A: un turno a sei giocatori

Un turno di stop, come previsto e prevedibile. Nessuna decisione a sorpresa da parte del Giudice Sportivo: sia Juan Cuadrado che Keita Balde dovranno saltare unicamente la prossima giornata di campionato.

Cuadrado è stato espulso nei minuti iniziali del match contro la Fiorentina, Keita agli sgoccioli della gara persa in casa contro il Sassuolo. Sia il colombiano della Juventus che il senegalese della Sampdoria, dunque, non potranno scendere in campo domenica 3 gennaio, giorno in cui tornerà in campo la Serie A. Appuntamento a mercoledì 6, giorno dell’Epifania.

Squalificato per un turno anche Theo Hernandez, che ieri sera ha regalato la vittoria al Milan sulla Lazio con una rete al 92′: il terzino francese era diffidato, è stato ammonito e dunque non affronterà il Benevento al rientro dalla sosta.

Squalificati per una giornata:

CUADRADO (Juventus)

KEITA (Sampdoria)

THEO HERNANDEZ (Milan)

TERZI (Spezia)

BECAO (Udinese)

BIRAGHI (Fiorentina)

OMNISPORT | 24-12-2020 18:47