Srna fa aspettare il Cagliari

Non c’è due senza tre e allora dopo aver provato a rilanciare, in verità senza fortuna, due big del calcio internazionale al crepuscolo della carriera come Bruno Alves, o in crisi di rendimento come Van der Wiel, il Cagliari ha pronto un altro colpo a sorpresa in vista del prossimo mercato estivo. L’obiettivo si chiama Dario Srna, un nome noto agli appassionati di calcio internazionale per la lunghissima militanza nella nazionale croata e nello Shakhtar Donetsk.

L’esterno difensivo si svincolerà dal club ucraino tra pochi giorni ed ha già visitato Cagliari, ma non ha ancora sciolto la riserva. I rossoblù ci sperano, nonostante il giocatore sia fuori per infortunio di fatto dallo scorso settembre: "Ci può dare tanto e ci garantirebbe di avere un atleta di grande personalità in campo e all'interno dello spogliatoio. È stato a Cagliari, è rimasto ben impressionato dall'ambiente e dalla città. Ora vediamo" ha detto il ds del Cagliari Carli durante la presentazione del nuovo tecnico Maran.

Carli ha poi anticipato che il primo nuovo acquisto dei rossoblù è un giocatore ben conosciuto ai tifosi…: "Il nostro primo acquisto è Joao Pedro, glielo ho già detto: io voglio e sono sicuro che possa dare ancora di più di rispetto a quanto di buono ha già dato".



SPORTAL.IT | 07-06-2018 22:50