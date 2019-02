"Stadi italiani peggio di quelli del Gabon"

A Roma è intervenuto per l’Executive Football Summit Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Il numero uno del calcio mondiale ha parlato di vari temi e per ultimo, essendo in Italia, ha affrontato l'argomento stadi usando parole molto dure: “La situazione degli stadi qui in Italia è al di là di ogni logica. Questo paese ha una passione e una cultura calcistica incredibili. A livello di stadi, però, l’Italia è dietro al Gabon, che ha ospitato l’ultima Coppa d’Africa. Lo stadio è un simbolo della città. Vedere solo Udinese e Juve che hanno degli stadi di proprietà è incredibile. Lo stadio è un investimento”.

Sul VAR: “Nelle ultime settimane ci sono state diverse polemiche, ma noi continueremo a sostenere gli arbitri anche quando sbagliano in buona fede e cerchiamo di abbassare i toni a tutti i livelli. L’introduzione della tecnologia al Mondiale è una storia di successo. Non è perfetto ma certamente aiuta gli arbitri a prendere decisioni che altrimenti sarebbero davvero difficili. Devo ringraziare Collina e la sua squadra per il lavoro svolto in questi anni”.

Il numero uno della Fifa ha anche discusso della situazione venutasi a creare intorno alla figura di Icardi all’Inter: “Da tifoso amo lui e tutti gli altri interisti. Sicuramente è una situazione che si può recuperare. In generale stiamo studiando una revisione del regolamento degli agenti perchè pensiamo che questo sia necessario”.

Alla Gazzetta dello Sport, Infantino ha approfondito la sua volontà di un Mondiale a 48 squadre in Qatar: “Io sono un calciofilo e penso che più nazioni ci siano meglio è. Sarei contento che in Qatar fossero in 48, per avere anche l’Italia: non vorrei essere costretto ad allargare fino a 64 (ride, ndr). Comunque per il Qatar abbiamo ancora un paio di mesi per valutare e capire cosa sia meglio fare. So che il Qatar non può ospitare 48 rappresentazioni da solo. Posso occuparmi di calcio e posso chiedere ospitalità ad altri paesi confinanti per il bene del calcio”.

